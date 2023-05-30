Почему выделяется кортизол

Женщина испытывает стресс. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Хотя кортизол и считается гормоном стресса, его ключевая роль в том, что помочь организму восстановиться после стресса. Ученые считают, что кортизол необходим для хорошего настроения.

Об этом сообщил Psychology Today.

Читайте также:

Кортизол — гормон стресса, который помогает восстановиться после стресса.

Большинство людей отождествляют гормон кортизола с переживанием стресса. Кортизол выделяется в ответ на стресс, но что если я скажу вам, что он помогает чувствовать себя лучше после стресса? Прием определенной дозы кортизола на самом деле может снизить негативные последствия стресса.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Эти выводы противоречат нашим ожиданиям, но дают важную информацию о том, как взаимодействуют стресс и кортизол.

"Позвольте мне отступить на минуту и объяснить временный ход двух систем реагирования на стресс. Во время стресса первой реагирует симпатическая нервная система. Это приводит к классической реакции "бей или беги". Из надпочечников выделяется адреналин. и все это для того, чтобы получить энергию, необходимую для быстрой реакции на стресс", — сообщил доктор философии Тони В. Бьюкенен.

Следующей системой, реагирующей на стресс, является гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось. Это система, которая в конечном счете приводит к высвобождению кортизола. Важно, что эта система работает гораздо медленнее, чем симпатическая нервная система. В то время как симпатическая нервная система реагирует в течение миллисекунд, ось ВНС реагирует в течение нескольких минут.

От начала стресса до пика реакция кортизола может пройти около 10 минут. В скорейшей стрессовой ситуации кортизол может даже не высвобождаться, пока ситуация не закончится.

Что же делает кортизол, если он даже не достигает своего пика, пока стресс не истечет?

Одной из его основных функций является помощь в восстановлении после стресса. В нашей эволюционной истории стресс, скорее всего, связан с травмой. Повышенный уровень кортизола может помочь в восстановлении после травм.

"В наше время стресс, скорее всего, приводит к поражению самолюбия, а не к реальным синякам. Интригующая линия исследований показывает, что кортизол может помочь при травмах эго", — добавил доктор философии Тони В. Бьюкенен.

Женщина испытывает стресс. Фото: Freepik

В лабораторном исследовании, посвященном изучению реакции на стресс, люди, которые демонстрировали большую реакцию кортизола на стресс, имели менее негативное настроение, чем те, кто демонстрировал меньшую реакцию кортизола. В другом исследовании люди, получавшие дозу кортизола перед стрессом, также демонстрировали менее негативное настроение, чем получавшие плацебо. Эти результаты свидетельствуют о том, что кортизол оказывает буферное влияние на настроение. Он помогает держать наше негативное настроение под контролем в ответ на стресс.

Почему это происходит?

Кроме того, что кортизол готовит нас к реагированию на стрессовые ситуации, наша физиология стресса (особенно кортизол) помогает нам оправиться от последствий стресса. Это касается тела, где кортизол помогает снизить воспаление. Это также касается мозга, где кортизол присоединяется к специфическим рецепторам, отвечающим за настроение, и помогает нам вернуться к эмоциональному состоянию, которое было до стресса.

Спокойное состояние. Фото: Freepik

Клинические исследования используют эти выводы для изучения влияния кортизола на симптомы таких расстройств как фобии и ПТСР.

"В одном замечательном исследовании на людях с социальной фобией изучалось влияние однократной дозы кортизона (синтетической версии кортизола) на реакцию страха на социальный стрессор. Результаты показали, что кортизон уменьшил количество сообщений о страхе и снизил частоту сердечных сокращений во время социального стресса", — сказал доктор философии Тони В. Бьюкенен.

Это удивительное влияние кортизола на настроение является отличным примером "мудрости тела". Гормон, выделяющийся в ответ на стресс, в конечном итоге работает на восстановление повреждений, причиненных стрессом, как в сознании, так и в теле. Однако этот баланс, которым управляет наша стрессовая система, является шатким.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Хронический стресс может перегрузить систему, что приведет к ухудшению психического и физического здоровья. Как обычно, ключевым моментом является сохранение баланса.

Ранее мы писали, что психотерапевт рассказала, какие происходят изменения в мозге при депрессивных расстройствах.