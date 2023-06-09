Що робити при панічній атаці

Чи потрібно приймати ліки від тиску при панічній атаці: відповідь психіатра
Коли трапляється панічна атака, в людини підвищується тиск. Виникає питання, чи потрібно приймати якісь препарати для стабілізації тиску.
Про це повідомив психіатр, невролог, нарколог Євген Скрипник.
Чому тиск підвищується?
"Підвищення артеріального тиску при панічній атаці, чи потрібно приймати ліки від тиску? При панічній атаці, пришвидшується серцебиття, підвищується артеріальний тиск. Піднявся тиск, панічна атака триває 5-15 хвилин, вона пройшла, тиск впав. А ви якщо приймете ліки від тиску, вони всі діють 24 години, тобто добу", — пояснив лікар.
Як діють ліки від підвищеного тиску?
"Тобто ви приймаєте ліки, вони діють через 30-40 хвилин, вже панічна атака закінчиться, тиск вже буде нормальним і тиск почне знижуватися. Тобто немає сенсу приймати ліки під час панічної атаки, мається на увазі від тиску", — додав психіатр.
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