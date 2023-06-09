Що робити при панічній атаці

Панічна атака. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Коли трапляється панічна атака, в людини підвищується тиск. Виникає питання, чи потрібно приймати якісь препарати для стабілізації тиску.

Про це повідомив психіатр, невролог, нарколог Євген Скрипник.

Читайте також:

Чому тиск підвищується?

Людина тримає ліки. Фото: Freepik

"Підвищення артеріального тиску при панічній атаці, чи потрібно приймати ліки від тиску? При панічній атаці, пришвидшується серцебиття, підвищується артеріальний тиск. Піднявся тиск, панічна атака триває 5-15 хвилин, вона пройшла, тиск впав. А ви якщо приймете ліки від тиску, вони всі діють 24 години, тобто добу", — пояснив лікар.

Як діють ліки від підвищеного тиску?

У людини панічна атака. Фото: Freepik

"Тобто ви приймаєте ліки, вони діють через 30-40 хвилин, вже панічна атака закінчиться, тиск вже буде нормальним і тиск почне знижуватися. Тобто немає сенсу приймати ліки під час панічної атаки, мається на увазі від тиску", — додав психіатр.

Раніше ми писали про міфи, які можуть "вбити", Комаровський розповів про норму тиску.