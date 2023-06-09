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Чи потрібно приймати ліки від тиску при панічній атаці: відповідь психіатра

9 червня 2023 22:53
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що робити при панічній атаці
Панічна атака. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Коли трапляється панічна атака, в людини підвищується тиск. Виникає питання, чи потрібно приймати якісь препарати для стабілізації тиску. 

Про це повідомив психіатр, невролог, нарколог Євген Скрипник

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Чому тиск підвищується?

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Людина тримає ліки. Фото: Freepik

"Підвищення артеріального тиску при панічній атаці, чи потрібно приймати ліки від тиску? При панічній атаці, пришвидшується серцебиття, підвищується артеріальний тиск. Піднявся тиск, панічна атака триває 5-15 хвилин, вона пройшла, тиск впав. А ви якщо приймете ліки від тиску, вони всі діють 24 години, тобто добу", — пояснив лікар.  

Як діють ліки від підвищеного тиску?

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У людини панічна атака. Фото: Freepik

"Тобто ви приймаєте ліки, вони діють через 30-40 хвилин, вже панічна атака закінчиться, тиск вже буде нормальним і тиск почне знижуватися. Тобто немає сенсу приймати ліки під час панічної атаки, мається на увазі від тиску", — додав психіатр. 

Раніше ми писали про міфи, які можуть "вбити", Комаровський розповів про норму тиску.

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