Яка норма тиску для дорослої людини

Жінка вимірює артеріальний тиск. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Багато людей переконані, що для дорослої людини існує певний діапазон "нормального" тиску, який залежить від віку. Але це величезна помилка, яка забрала безліч життів.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

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"Я вам хочу сказати, що це не просто фігня на олії, це фігня небезпечна для життя. Це одна і тих помилок, з якими пов'язані мільйони життів. Я не перегинаю ціпок", — сказав лікар.

Чоловік вимірює артеріальний тиск. Фото: Freepik

Який тиск має бути у дорослої людини?

"Дійсно, артеріальний тиск змінюється в нормі, але він змінюється тільки у дітей. Якщо ви доросла людина, умовно вам 20 років і більше, то у вас має бути тиск 120 на 80 і не вище. Жодної норми не існує", — додав Євген Комаровський.

Вимірювання артеріального тиску. Фото: Freepik

Якщо артеріальний тиск збільшується на 20 міліметрів або діастолічний тиск збільшується на 10 міліметрів, кожні два 20 і 10 подвоюють ймовірність серцево-судинних захворювань.

"Тобто мова йде про те, що на будь-яке підвищення артеріального тиску вище 120 на 80 треба реагувати. І сучасна фармакологія має можливість відреагувати вчасно. включає корекцію способу життя", — додав лікар.

Профілактика підвищеного артеріального тиску

Сучасні препарати допомагають регулювати тиск, приймаються довгостроково, практично на довічній основі. Це є найважливіша профілактика серцево-судинних захворювань.

Прилад вимірювання АТ. Фото: Freepik

"Навіть невелике підвищення артеріального тиску це величезний ризик. Найприкро, що величезна кількість ефективних недорогих ліків, при тиску 130, просто потрібно використати цю фармакологію, яка є дуже ефективною профілактики небезпечних ускладнень з боку серцево-судинної системи", — зазначив лікар.

Комаровський також нагадав, що постійна корекція артеріального тиску – це найпотужніша профілактика інфаркту та інсульту. Тиск вище 130 – це гіпертонічна хвороба.

Раніше ми писали, що Комаровський назвав десять корисних продуктів для довголіття.