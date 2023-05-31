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Мифы, которые могут "убить": Комаровский рассказал про норму давления

31 мая 2023 10:50
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Какая норма давления для взрослого человека
Женщина измеряет артериальное давление. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Многие люди убеждены в том, что для взрослого человека существует определенный диапазон "нормального" давления, который зависит от возраста. Но это огромное заблуждение, которое забрало множество жизней. 

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"Я вам хочу сказать, что это не просто фигня на постном масле, это фигня опасная для жизни. Это одно и тех заблуждений, с которым связаны миллионы жизней. Я не перегибаю палку", — сказал врач. 

Мужчина измеряет артериальное давление. Фото: Freepik

Какое давление должно быть у взрослого человека? 

"Действительно артериальное давление меняется в норме, но оно меняется только у детей. Если вы взрослый человек, условно вам 20 лет и более, то у вас должно быть давление 120 на 80 и не выше. Никакой нормы не существует", — добавил Евгений Комаровский. 

Измерение артериального давления. Фото: Freepik

Если артериальное давление увеличивается на 20 миллиметров или диастолическое давление увеличивается на 10 миллиметров, то каждые два 20 и 10 удваивают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний. 

"То есть речь идет  о том, что на любое повышение артериального давления выше 120 на 80 надо реагировать. И современная фармакология имеет возможность отреагировать вовремя. Такой вопрос, что когда у вас 130, то реагирование вовсе не обязательно включает лекарство, это реагирование как правило включает коррекцию образа жизни", — добавил врач. 

Профилактика повышенного артериального давления 

Современные препараты помогают регулировать давление, они принимаются долгосрочно, практически на пожизненной основе. Это и есть важнейшая профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. 

Прибор для измерения АД. Фото: Freepik

"Даже небольшое повышение артериального давления это огромный риск. Самое обидно, что огромное количество эффективных недорогих лекарств, при давлении 130, просто нужно использоват эту фармакологию, которая является очень эффективной профилактики опасных осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы", — отметил доктор. 

Комаровский также напомнил, что постоянная коррекция артериального давления это мощнейшая профилактика инфаркта и инсульта. Давление выше 130 — это гипертоническая болезнь.

Ранее мы писали, что Комаровский назвал десять полезных продуктов для долголетия.

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