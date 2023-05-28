Які продукти потрібно їсти, що не пити додатково вітаміни

Зображення жінки. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

За останні сто років уявлення людства та медицини про корисну їжу серйозно змінилося, насамперед тому, що змінився сам спосіб життя. Для того, щоб жити довго, потрібно зберегти здоров'я, а для цього потрібно забезпечувати організм корисними елементами.

Про це розповів доктор Євген Комаровський у своєму YouTube-каналі.

Читайте також:

"У медицині є терміни "порожні калорії", разом із цими калоріями не виходять вітаміни, клітина, кальцій та інші важливі елементи. У нас стоїть завдання зробити так, щоб їжа давала нам не лише калорії, а й корисні речовини. При цьому важливо, щоб не було надлишку калорій. Тоді харчування буде гармонійним", — сказав лікар.

В цілому вважається, що овочі, фрукти, цільнозернові продукти, нежирний білок, ягоди, горіхи, бобові - це все дуже добре і це практично ідеальний варіант. Проте коли ми вимовляємо всі ці назви, є серед них окремі елементи.

Яловича печінка

100 г цієї печінки, це більш ніж десятикратна норма вітаміну B12.

Яловича печінка. Фото: Freepik

"В5, В6, вітамін А, мідь, залізо, фосфор, цинк. Це не означає, що печінку потрібно їсти щодня, але якщо хоча б раз на тиждень ви з'їдаєте порцію яловичої печінки — це дуже добре", — зазначив лікар.

Яйця

"Елементарні курячі яйця, це і вітаміни, і мікроелементи, класний білок, холін. Загалом кажучи, це чудовий продукт, і до речі, зовсім небагато калорій", — сказав Євген Комаровський.

Курячі яйця. Фото: Freepik

Жирна морська риба

"Однозначно лосось, вітаміни А, С, К, кальцій, білок, омега 3 кислоти. Це дуже чудовий продукт", — додав лікар.

Риба жирних сортів. Фото: Freepik

Капуста та інша темна листова зелень

"Тут вам і вітаміни, і клітковина, білок. Загалом це дуже корисний продукт", — зазначив лікар.

Листові зелені. Фото: Pexels

Бобові

"Бобові, як ми знаємо квасолю, сочевиця, арахіс, горох, соєві боби. Але звертаю увагу, коли я говорю арахіс, це не ось це ось у банку з купою солі, яка під пиво. З арахісом треба бути обережним, бо в ньому надлишок солі", — сказав Євген Комаровський.

Різні види бобових. Фото: Freepik

Лікар також додав, що у бобових, як правило, більша кількість клітковини, магнію, фолієвої кислоти, калію та заліза.

Морепродукти

"Морепродукти, а зокрема молюски, устриці, гребінці, мідії. Тут вам і вітамін B12, C, вітаміни групи B, багато калію, селену та заліза", — нагадав лікар.

Креветки з лимоном. Фото: Freepik

Горіхи

"Практично всі горіхи, дуже корисний варіант рослинного жиру, антиоксидантів, кальцію, магнію, багато клітковини, омега 3 кислоти, селен, вітамін Е", — зазначив Євген Комаровський.

Різні види горіхів. Фото: Freepik

Крупи

"Кіноа, гречка, там також багато клітковини, фолієвої кислоти, магнію, вітаміни групи В, хороший білок. Тож настійно рекомендую регулярно включати до свого раціону різні види круп", — сказав лікар.

Гречка та макарони. Фото: Freepik

Ягоди

"З урахуванням того, що зараз зовсім не складно заморожувати ягоди, тобто їх можна цілий рік. Це і клітковина, і вітаміни, і антиоксиданти", — зазначив лікар.

Червоні та сині ягоди. Фото: Freepik

Темний шоколад

"Я назвав би цей продукт вишнею на торті - це темний шоколад. Рекомендується концентрація какао не менше 70%, краще 85%", — сказав лікар.

Темний шоколад.

Але при цьому важливо не зловживати. Маленького шматочка щодня буде достатньо.

"Якщо у вас в раціоні будуть всі ці 10 продуктів, то у вас буде шикарне, повноцінне та різноманітне харчування. Де точно будуть всі вітаміни, мікроелементи. Ось саме такий алгоритм харчування дозволить вам точно не використовувати додаткові вітаміни, крім вітаміну D", — резюмував Євген Комаровський.

Раніше ми писали, про факти про молочні продукти шокують.