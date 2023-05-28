Какие продукты нужно есть, что не пить дополнительно витамины

Изображение женщины. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

За последние сто лет представление человечества и медицины о полезной еде серьезно изменилось, прежде всего потому, что изменился сам образ жизни. Для того, чтобы жить долго нужно сохранить здоровье, а для этого нужно обеспечивать организм полезными элементами.

Об этом рассказал доктор Евгений Комаровский в своем YouTube-канале.

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"В медицине есть термины "пустые калории", вместе с этими калориями не получаются витамины, клетка, кальций и другие важные элементы. У нас стоит задача сделать так, чтобы пища давала нам не только калории, но и полезные вещества. При этом важно, чтобы не было избытка калорий. Тогда питание будет гармоничным", — сказал врач.

В целом считается, что овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирный белок, ягоды, орехи, бобовые — это вот все очень хорошо и это практически идеальный вариант. Тем не менее, когда мы произносим все эти названия, есть среди них отдельные элементы.

Говяжья печень

100 грамм этой печени, это более чем десятикратная норма витамина B12.

Говяжья печень. Фото: Freepik

"В5, В6, витамина А, медь, железо, фосфор, цинк. Это не значит, что печень нужно есть каждый день, но если хотя бы раз в неделю вы съедаете порцию говяжьей печени — это очень хорошо", — отметил врач.

Яйца

"Элементарные куриные яйца, это и витамины, и микроэлементы, классный белок, холин. В общем говоря это прекрасный продукт, и кстати, совсем немного калорий", — сказал Евгений Комаровский.

Куриные яйца. Фото: Freepik

Жирная морская рыба

"Однозначно лосось, витамины А, С, К, кальций, белок, омега 3 кислоты. Это очень замечательный продукт", — добавил доктор.

Рыба жирных сортов. Фото: Freepik

Капуста и другая темная листовая зелень

"Здесь вам и витамины, и клетчатка, белок. В общем это очень полезный продукт", — отметил врач.

Листовая зелень. Фото: Pexels

Бобовые

"Бобовые, как мы знаем фасоль, чечевица, арахис, горох, соевые бобы. Но обращаю внимание, когда я говорю арахис, это не вот это вот в банке с кучей соли, которая под пиво. С арахисом нужно быть осторожным, потому что в нем избыток соли", — сказал Евгений Комаровский.

Разные виды бобовых. Фото: Freepik

Врач также добавил, что в бобовых, как правило, больше количество клетчатки, магния, фолиевой кислоты, калия и железа.

Морепродукты

"Морепродукты, а в частности моллюски, устрицы, гребешки, мидии. Здесь вам и витамин B12, C, витамины группы B, много калия, селена и железа", — напомнил врач.

Креветки с лимоном. Фото: Freepik

Орехи

"Практически все орехи, очень полезный вариант растительного жира, антиоксидантов, кальция, магния, много клетчатки, омега 3 кислоты, селен, витамин Е", — отметил Евгений Комаровский.

Разные виды орехов. Фото: Freepik

Крупы

"Киноа, гречка, там также много клетчатки, фолиевой кислоты, магния, витамины группы В, хороший белок. Так что настоятельно рекомендую регулярно включать в свой рацион различные вид круп", — сказал доктор.

Гречка и макароны. Фото: Freepik

Ягоды

"С учетом того, что сейчас, совсем не сложно замораживать ягоды, то есть их можно круглый год. Это и клетчатка, и витамины, и антиоксиданты", — отметил врач.

Красные и синие ягоды. Фото: Freepik

Темный шоколад

"Я бы назвал этот продукт вишенкой на торте — это темный шоколад. Рекомендуется концентрация какао не меньше 70%, лучше 85%", — сказал доктор.

Темный шоколад.

Но при этом важно не злопоутребять. Маленького кусочка каждый день будет достаточно.

"Если у вас в рационе будут все эти 10 продуктов, то у вас будет шикарная, полноценная и разнообразнае питание. Где точно будут все витамины, микроэлементы. Вот именно такой алгоритм питания позволит вам точно не использовать дополнительные витамины, кроме витамина D конечно", — резюмировал Евгений Комаровский.

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