Правда ли, что молоко вызывает рак

Ребенок потребляет молоко. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Действительно ли молочные продукты являются основным источником кальция и какие токсины содержит в себе молоко. Был проведен ряд исследований.

Об этом сообщила диетолог Екатерина Пашко.

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Молоко самый большой источник насыщенных жиров

"Молоко и молочные продукты являются крупнейшим источником насыщенных жиров. То есть молоко может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, болезни Альцгеймера и сахарному диабету второго типа. Насыщенные жиры могут приводить к тому, что артерии закупориваются, именно из-за насыщенных жиров растет холестерин", — сообщила диетолог.

Стакан молока. Фото: Freepik

Молоко самый большой источник кальция

"Эта информация тянется из Советского Союза, где все было построено на лжи. Когда я говорю своим пациентам, что нужно отказаться от молочных продуктов в связи с их заболеваниями, они все говорят, а где же мы будем брать кальций", — рассказала врач.

Однако последние исследования показали, что суточная потребность кальция (600 мг) можно получить из других продуктов гораздо быстрее. Кальций не является основным элементом прочности костей.

"В 2005 году было проведено исследование, доказавшее, что потребление кальция не способствует укреплению костей", — добавила Екатерина Пашко.

Для укрепления костей требуется:

витамин К;

физические упражнения

Молочные продукты "вымывают" кальций из костей

"Шокирующий факт, но когда вы употребляете молочные продукты, они могут еще и забирать кальций из ваших костей. Когда мы употребляем растительные белки, во время распада выделяются кислоты, для того чтобы нейтрализовать эти кислоты больше всего подходит кальций", — сообщила врач.

Молочные продукты. Фото: Freepik

К тому же диетолог заметила, что у современного человека дефицит кальция почти никогда не случается. В то же время избыток кальция может приводить к появлению камней в почках.

Молочный белок может вызвать аллергические реакции

Даже если у вас нет непереносимости лактозы, может быть аллергия на молочный белок.

"Очень важно обратить на это внимание. Поскольку аллергические реакции встречаются довольно часто", — добавила врач.

Молочные продукты вызывают акне

Молочные продукты могут быть фактором, провоцирующим сыпь.

Кожа без высыпаний. Фото: Freepik

"Если у вас есть сыпь на коже, обязательно контролируйте свое питание и следите за вашей диетой. Исключайте молочные продукты из вашего рациона. Современные косметологи и врачи дерматологи знают, как влияет состояние кишечника на состояние кожи", — отметила специалист.

Молочные продукты содержат антибиотики

Молочные продукты имеют в своем составе антибиотики, потому что коровы держатся в таких условиях, где я постоянный риск заражения.

Корова в коровнике. Фото: Freepik

"К тому же у коров часто встречаются маститы из-за того, что их подключают к доильным аппаратам, которые могут травмировать их. Поэтому коровы постоянно получают большое количество антибиотиков. Именно поэтому у нас очень распространена антибиотичная резистентность", — сказала эксперт.

Молочные продукты содержат гормоны роста и факторы роста

"Это препараты, которые добавляются коровам для стимуляции лактации. Именно эти компоненты могут вызвать рак у людей. Также корове добавляют такой фактор роста, как RBGA. Исследования говорят, что молочные продукты могут вызвать у женщин рак молочной железы", — отметила Екатерина Пашко.

Национальный институт рака провел исследования на женщинах с раком и без, было обнаружено, что употребление молочных продуктов повышает риск рака молочной железы на 53%. Две-три чашечки молока в день повышают риск возникновения рака на 80%.

Молочные продукты могут вызвать рак простаты и яичек

Было проведено 32 метаанализа, это не просто одно исследование.

Молочная продукция. Фото: Freepik

"Это касается употребления молока, сырков, йогуртов, ряженки, кефира, сметаны. Почти все, кто употребляет молочные продукты, каждый день имеют шанс заболеть раком простаты", — добавила врач.

Молочные продукты содержат большое количество токсинов и пестицидов

"Одну четвертую дозу всего диоксина человек употребляет именно с молочными продуктами. Что такое диоксины? Это токсины, которые повреждают нашу нервную и иммунную системы. Также в молоке есть меланин и афотоксин, это очень токсичные вещества, которые могут приводить даже к смерти", — сообщила врач.

Корова. Фото: Freepik

Молочные продукты вызывают зависимость

В молоке и молочных продуктах есть такой белок, как казеин, когда он попадает в наш желудок, выделяются такие вещества, как казеиноморфины — опиаты.

"Употребляя молочные продукты мы можем испытывать легкий кайф. Многие из моих пациентов рассказывали, что отказаться от сладкого было не так сложно, как от молочных продуктов", — сказала диетолог.

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