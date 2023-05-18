Чи правда, що молоко викликає рак

Ці факти про молочні продукти шокують: огляд досліджень
Чи справді молочні продукти основне джерело кальцію та які токсини містить в собі молоко. Був проведений ряд досліджень щодо цього продукту.
Про це повідомила дієтологиня Катерина Пашко.
Молоко найбільше джерело насичених жирів
"Молоко та молочні продукти є найбільшим джерелом насичених жирів. Тобто молоко може призводити до серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера та цукрового діабету другого типу. Насичені жири можуть призводити до того, що артерії закупорюються, саме через насичені жири зростає холестерин", — повідомила дієтологиня.
Молоко найбільше джерело кальцію
"Ця інформація тягнеться з Радянського Союзу, де все було побудовано на брехні. Коли я кажу своїм пацієнтам, що потрібно відмовитися від молочних продуктів у зв'язку з їх захворюваннями, вони всі кажуть, а де ж ми будемо брати кальцій", — розповіла лікарка.
Проте останні дослідження показали, що добова потреба кальцію (600 мг) можна отримати з інших продуктів набагато швидше. Кальцій не є основним елементом для міцності кісток.
"У 2005 році було проведене дослідження, яке довело, що споживання кальцію не сприяє зміцненню кісток", — додала Катерина Пашко.
Для зміцнення кісток потрібно:
- вітамін К;
- фізичні вправи.
Молочні продукти "вимивають" кальцій з кісток
"Шокуючий факт, але коли ви вживаєте молочні продукти, вони можуть ще й забирати кальцій з ваших кісток. Коли ми вживаємо рослинні білки, під час розпаду виділяються кислоти, для того, щоб нейтралізувати ці кислоти найбільше підходить кальцій", — повідомила лікарка.
До того же дієтологиня зауважила, що у сучасної людини дефіциту кальцію майже ніколи не трапляється. У той час надлишок кальцію може призводити до появи каміння в нирках.
Молочний білок може викликати алергічні реакції
Навіть якщо у вас немає непереносимості лактози, у вас може бути алергія на молочний білок.
"Дуже важливо, звернути на це увагу. Оскільки алергічні реакції зустрічаються доволі часто", — додада лікарка.
Молочні продукти викликають акне
Молочні продукти можуть бути фактором, який провокує висипання.
"Якщо ви маєте висипання на шкірі, обов'язково контролюйте своє харчування та слідкуйте за вашою дієтою. Виключайте молочні продукти з вашого раціону. Сучасні косметологи та лікарі дерматологи знають, як впливає стан кишківника на стан шкіри", — зауважила фахівчина.
Молочні продукти містять антибіотики
Молочні продукти мають у своєму складі антибіотики, тому що корови тримаються в таких умовах, де я є постійний ризик зараження.
"До того же у корів часто трапляються мастити через те, що їх підключають до доїльних апаратів, які можуть травмувати їх. Тому корови постійно отримують велику кількість антибіотиків. Саме тому в нас дуже поширена антибіотикова резистентність", — сказала експертка.
Молочні продукти містять гормони росту та фактори росту
"Це препарати, які додаються коровам для стимуляції лактації. Саме ці компоненти можуть викликати рак у людей. Також корові додають такий фактор росту, як RBGA. Дослідження кажуть, що молочні продукти можуть викликати у жінок рак молочної залози", — зазначила Катерина Пашко.
Національний інститут раку провів дослідження на жінках з раком та без, було виявлено, що вживання молочних продукті впідвищує ризик раку молочної залози на 53%. Дві-три чашки молока на день підвищують ризик виникнення раку на 80%.
Молочні продукти можуть викликати рак простати та яєчок
Було проведено 32 метааналізів, це не просто одне дослідження.
"Це стосується вживання молока, сирків, йогуртів, ряжанки, кефіру, сметани. Майже всі, хто вживають молочні продукти кожного дня мають шанс захворіти на рак простати", — додала лікарка.
Молочні продукти містять велику кількість токсинів та пестицидів
"Одну четверту дозу всього діоксину людина вживає саме з молочними продуктами. Що таке діоксини? Це токсини, які пошкоджують нашу нервову та імунну системи. Також в молоці є меланін та афотоксин, це дуже токсичні речовини, які можуть призводити навіть до смерті", — повідомила лікарка.
Молочні продукти викликають залежність
В молоці та молочних продуктах є такий білок, як казеїн, коли він потрапляє в наш шлунок, виділяються такі речовини, як казеїноморфіни — опіати.
"Вживаючи молочні продукти ми можемо відчувати легкий кайф. Багато хто з моїх пацієнтів розповідали, що відмовитися від солодкого було не так складно, як від молочних продуктів", — сказала дієтологиня.
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