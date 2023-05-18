Чи правда, що молоко викликає рак

Дитина споживає молоко. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Чи справді молочні продукти основне джерело кальцію та які токсини містить в собі молоко. Був проведений ряд досліджень щодо цього продукту.

Про це повідомила дієтологиня Катерина Пашко.

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Молоко найбільше джерело насичених жирів

"Молоко та молочні продукти є найбільшим джерелом насичених жирів. Тобто молоко може призводити до серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера та цукрового діабету другого типу. Насичені жири можуть призводити до того, що артерії закупорюються, саме через насичені жири зростає холестерин", — повідомила дієтологиня.

Склянка молока. Фото: Freepik

Молоко найбільше джерело кальцію

"Ця інформація тягнеться з Радянського Союзу, де все було побудовано на брехні. Коли я кажу своїм пацієнтам, що потрібно відмовитися від молочних продуктів у зв'язку з їх захворюваннями, вони всі кажуть, а де ж ми будемо брати кальцій", — розповіла лікарка.

Проте останні дослідження показали, що добова потреба кальцію (600 мг) можна отримати з інших продуктів набагато швидше. Кальцій не є основним елементом для міцності кісток.

"У 2005 році було проведене дослідження, яке довело, що споживання кальцію не сприяє зміцненню кісток", — додала Катерина Пашко.

Для зміцнення кісток потрібно:

вітамін К;

фізичні вправи.

Молочні продукти "вимивають" кальцій з кісток

"Шокуючий факт, але коли ви вживаєте молочні продукти, вони можуть ще й забирати кальцій з ваших кісток. Коли ми вживаємо рослинні білки, під час розпаду виділяються кислоти, для того, щоб нейтралізувати ці кислоти найбільше підходить кальцій", — повідомила лікарка.

Молочні продукти. Фото: Freepik

До того же дієтологиня зауважила, що у сучасної людини дефіциту кальцію майже ніколи не трапляється. У той час надлишок кальцію може призводити до появи каміння в нирках.

Молочний білок може викликати алергічні реакції

Навіть якщо у вас немає непереносимості лактози, у вас може бути алергія на молочний білок.

"Дуже важливо, звернути на це увагу. Оскільки алергічні реакції зустрічаються доволі часто", — додада лікарка.

Молочні продукти викликають акне

Молочні продукти можуть бути фактором, який провокує висипання.

Шкіра без висипаннь. Фото: Freepik

"Якщо ви маєте висипання на шкірі, обов'язково контролюйте своє харчування та слідкуйте за вашою дієтою. Виключайте молочні продукти з вашого раціону. Сучасні косметологи та лікарі дерматологи знають, як впливає стан кишківника на стан шкіри", — зауважила фахівчина.

Молочні продукти містять антибіотики

Молочні продукти мають у своєму складі антибіотики, тому що корови тримаються в таких умовах, де я є постійний ризик зараження.

Корови в корівнику. Фото: Freepik

"До того же у корів часто трапляються мастити через те, що їх підключають до доїльних апаратів, які можуть травмувати їх. Тому корови постійно отримують велику кількість антибіотиків. Саме тому в нас дуже поширена антибіотикова резистентність", — сказала експертка.

Молочні продукти містять гормони росту та фактори росту

"Це препарати, які додаються коровам для стимуляції лактації. Саме ці компоненти можуть викликати рак у людей. Також корові додають такий фактор росту, як RBGA. Дослідження кажуть, що молочні продукти можуть викликати у жінок рак молочної залози", — зазначила Катерина Пашко.

Національний інститут раку провів дослідження на жінках з раком та без, було виявлено, що вживання молочних продукті впідвищує ризик раку молочної залози на 53%. Дві-три чашки молока на день підвищують ризик виникнення раку на 80%.

Молочні продукти можуть викликати рак простати та яєчок

Було проведено 32 метааналізів, це не просто одне дослідження.

Молочна продукція. Фото: Freepik

"Це стосується вживання молока, сирків, йогуртів, ряжанки, кефіру, сметани. Майже всі, хто вживають молочні продукти кожного дня мають шанс захворіти на рак простати", — додала лікарка.

Молочні продукти містять велику кількість токсинів та пестицидів

"Одну четверту дозу всього діоксину людина вживає саме з молочними продуктами. Що таке діоксини? Це токсини, які пошкоджують нашу нервову та імунну системи. Також в молоці є меланін та афотоксин, це дуже токсичні речовини, які можуть призводити навіть до смерті", — повідомила лікарка.

Корова. Фото: Freepik

Молочні продукти викликають залежність

В молоці та молочних продуктах є такий білок, як казеїн, коли він потрапляє в наш шлунок, виділяються такі речовини, як казеїноморфіни — опіати.

"Вживаючи молочні продукти ми можемо відчувати легкий кайф. Багато хто з моїх пацієнтів розповідали, що відмовитися від солодкого було не так складно, як від молочних продуктів", — сказала дієтологиня.

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