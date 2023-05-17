Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Що додати до раціону для сяючої шкіри: поради нутриціологині arrow

Що додати до раціону для сяючої шкіри: поради нутриціологині

17 травня 2023 06:30
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Що потрібно їсти, щоб шкіра обличчя виглядала здоровою
Сяюча шкіра. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Те, чим ми харчуємося, напряму впливає на зовнішній вигляд. Це один із головних б’юті-законів. Тож які саме продукти допомагають підтримувати шкіру в хорошому стані та буквально підсвічувати її зсередини.

Про це повідомила нутриціологиня Юлія Макаренкова.

Читайте також:

Що додати до раціону для сяючої шкіри?

Овочі на тарілці. Фото: Pexels

Овочі 

"Перше — це звісно овочі. Ви ж пам'ятаєте, що 50% тарілки обов'язково повинні складати овочі. Вони є джерелом клітковини, також покращують травлення", — зазначила експертка. 

Здоровий ШКТ —це запорука гарної шкіри. 

Ягоди 

"Ягоди лідирують за концентрацією антиоксидантів та поживних речовин, при цьому мають мінімум цукру. І це звісно є для нас приоритетом", — додала нутриціологиня. 

Ягоди в раціоні харчування. Фото: Pexels

Рослинна олія 

"Рослинна олія просто необхідна для нашої шкіри та кожної нашої клітини. Саме мебрани наших клітин складаються з жирів", — сказала Юлія Макаренкова. 

Рослинні олії. Фото: Pexels

Тому вкрай важливо додавати до салатів чи каш рослинну олію холодного віджиму. 

Насичені жири

"Також не варто забувати про жири з морської риби. Але якщо у вас немає у раціоні ОМЕГА-3, обов'язково додавайте її у вигляді харчових добавок", — додала фахівчиня. 

Харчові добавки. Фото: Pexels

Куркума

"Ще один продукт, який може уповільнити старіння та знизити запалення — це куркума. Спробуйте додавати її до салатів, смузі тв інших улюблених страв", — зазначила нутриціологиня. 

Прянощі куркума. Фото: Pexels

Турбуватися про себе та свою шкіру зовсім не складно, але варто робити це на постійній основі. 

Раніше ми писали про те, що дієтологиня описала раціон харчування на день для хорошого самопочуття.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

14:09 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Вадим Столар: Ми продовжуємо забезпечувати захисників високотехнологічним обладнанням

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB