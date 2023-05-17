Що потрібно їсти, щоб шкіра обличчя виглядала здоровою

Сяюча шкіра. Фото: Pexels

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Те, чим ми харчуємося, напряму впливає на зовнішній вигляд. Це один із головних б’юті-законів. Тож які саме продукти допомагають підтримувати шкіру в хорошому стані та буквально підсвічувати її зсередини.

Про це повідомила нутриціологиня Юлія Макаренкова.

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Овочі на тарілці. Фото: Pexels

Овочі

"Перше — це звісно овочі. Ви ж пам'ятаєте, що 50% тарілки обов'язково повинні складати овочі. Вони є джерелом клітковини, також покращують травлення", — зазначила експертка.

Здоровий ШКТ —це запорука гарної шкіри.

Ягоди

"Ягоди лідирують за концентрацією антиоксидантів та поживних речовин, при цьому мають мінімум цукру. І це звісно є для нас приоритетом", — додала нутриціологиня.

Ягоди в раціоні харчування. Фото: Pexels

Рослинна олія

"Рослинна олія просто необхідна для нашої шкіри та кожної нашої клітини. Саме мебрани наших клітин складаються з жирів", — сказала Юлія Макаренкова.

Рослинні олії. Фото: Pexels

Тому вкрай важливо додавати до салатів чи каш рослинну олію холодного віджиму.

Насичені жири

"Також не варто забувати про жири з морської риби. Але якщо у вас немає у раціоні ОМЕГА-3, обов'язково додавайте її у вигляді харчових добавок", — додала фахівчиня.

Харчові добавки. Фото: Pexels

Куркума

"Ще один продукт, який може уповільнити старіння та знизити запалення — це куркума. Спробуйте додавати її до салатів, смузі тв інших улюблених страв", — зазначила нутриціологиня.

Прянощі куркума. Фото: Pexels

Турбуватися про себе та свою шкіру зовсім не складно, але варто робити це на постійній основі.

Раніше ми писали про те, що дієтологиня описала раціон харчування на день для хорошого самопочуття.