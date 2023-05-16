Чим краще снідати, щоб гарно почуватися

Корисний сніданок. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Правильне харчування покликане забезпечити людину всіма поживними речовинами, і коли їх не достає можуть виникати дефіцити, які призводять до проблем зі здоров'ям.

Про це розповіла лікарка дієтологиня, нутриціологиня, членкиня Асоціації дієтологів України та Британської асоціації лікарів дієтологів Галина Сеник.

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Перший прийом їжі — сніданок

"Є така рекомендація, щодо сніданку. Важливо, щоб він був білково-жировим. Після ночі наш організм в якійсь мірі працював, в якійсь мірі відпочивав, в жовчному міхурі накопичується певна кількість жовчі. Саме жири є стимулюючим фактором", — сказала лікарка.

Яєчня на сніданок. Фото: Freepik

Яйця в цьому випадку чудово підійдуть, враховуючи, що більшість людей поспішають на роботу, вони швидко готуються та прекрасно підійдуть на сніданок. Якщо ви полюбляєте на сніданок каші, тоді важливо додати олії або сир.

Другий прийом їжі — обід

"Дивимося на правило здорової тарілки та на обід також обираємо щось білкове, переважно тваринним продуктам, різним видам м'яса або рибі. Обов'язково мають бути складні вуглеводи, це гарнір, різні види каш але бажано не пюре. Пюре не рекомендується, оскільки картопля це такий цікавий продукт, який змінює свою засвоюваність від методу приготування. Картопляне пюре відноситься до простих вуглеводів", — порекомендувала дієтологиня.

Поживний обід. Фото: Freepik

При цьому, якщо картопля буде охолодженою, наприклад у вінігреті, то вона вже перетворюється на складний вуглевод з резистентним крохмалем, який гарно живить бактерії в кишківнику.

Третій прийом їжі — вечеря

"Вечеря може бути більш облегшеною. Важливо дотримуватися правила, щоб вечеряти за три чи чотири години до сну. Організм має в ночі відпочивати, а надто пізня вечеря может призвести до того, що ви будете не висипатися. Рекомендації такі самі, обрати і білок, і вуглеводи, і жири. Проте варто пам'ятати, що м'ясо буде переварюватися довше. Можна замінити рибою або сирами", — додала лікарка.

Риба на вечерю. Фото: Freepik

Дієтологиня також додала, що не варто боятися споживати фрукти на вечерю через вміст цукру, завжди важлива кількість.

Раніше ми писали, що дієтологиня розповіла чим краще снідати.