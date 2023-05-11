Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Дієтологиня розповіла чим краще снідати arrow

Дієтологиня розповіла чим краще снідати

11 травня 2023 07:10
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Чим краще снідати?
Жінка готує сніданок. Фото: Pexels
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Від сніданку залежить, як розпочнеться та пройде ваш день. Тому вкрай важливо снідати збалансовано та корисно

Про це повідомила дієтологиня Світлана Фус

Читайте також:

Світлана Фус запропонувала варіанти сніданків та порадила свій варіант здорової та корисної їжі. 

1. На ранковий прийом їжі добре підходять продукти багаті клітковиною. 

"Наприклад, каші. Вони повинні бути з цільного або плющеного зерна, які потрібно зварити, а не просто залити гарячою водою або молоком. Такі каші містять більше вітамінів, мінералів і клітковини, краще і довше насичують. До каші можна додати яйця або сир, овочі, фрукти, горіхи, авокадо. Придумайте своє смачне поєднання, яке принесе не тільки користь, але і задоволення", — розповіла дієтологиня. 

Каша на сніданок. Фото: Pexels

Можна кашу приготувати вранці, а якщо немає часу, то і напередодні. Увечері змішайте, наприклад, плющену вівсянку з натуральним йогуртом (грецький йогурт теж підходить) і помістіть на ніч в холодильник. Вранці досить додати в неї жменю фруктів і кілька горіхів. 

"Але пам'ятайте, що каша, в яку ви кладете половину вмісту цукорниці або пів банки меду, крім значної дози клітковини також дасть вам досить багато порожніх калорій", — зауважила Світлана Фус. 

2. Білки на сніданок гарно насичують. 

"Кажучи "білок", я маю на увазі в першу чергу яйця, приготовані різними способами: яєчню, омлет, яйця на м’яко або пашот. І обов'язково з жовтками, які мають жовчогінний ефект, що важливо для нормальної роботи жовчовивідної системи. Крім того в жовтках міститься холін, який покращує роботу печінки, нервової і кровоносної систем", — зауважила дієтологиня. 

Яєчня на сніданок. Фото: Pexels

До страви з яєць слід додати овочі і шматок цільнозернового хліба або трохи каші. Можна зробити тост з цільнозернового хліба з скибочками авокадо. Авокадо — лідер за вмістом корисних рослинних жирів серед фруктів і овочів. Такий варіант сніданку набагато ситніший і кращий, ніж солодка дріжджова випічка.⁣⁣⠀

3. Сири та рослинний білок на сніданок. 

Крім яєчного білка, в меню сніданку відмінно підходять сир, тверді сири, рослинний білок з бобових овочів, а також шматочок червоної риби. 

Сири на сніданок. Фото: Pexels

"Така білкова їжа, стимулює більше вироблення пептиду YY, який дасть вам відчуття ситості на довше.⁣⁣Вибирайте свій сніданок і перетворіть ранкову їжу в корисну звичку! Регулярні сніданки допоможуть не переїдати протягом дня, стануть корисними і для фігури і для здоров'я", — резюмувала Світлана Фус. 

Раніше ми писали, що лікар розповів про суперфуд для розуму, пам'яті та імунітету.

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB