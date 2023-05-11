Дієтологиня розповіла чим краще снідати
Від сніданку залежить, як розпочнеться та пройде ваш день. Тому вкрай важливо снідати збалансовано та корисно.
Про це повідомила дієтологиня Світлана Фус.
Світлана Фус запропонувала варіанти сніданків та порадила свій варіант здорової та корисної їжі.
1. На ранковий прийом їжі добре підходять продукти багаті клітковиною.
"Наприклад, каші. Вони повинні бути з цільного або плющеного зерна, які потрібно зварити, а не просто залити гарячою водою або молоком. Такі каші містять більше вітамінів, мінералів і клітковини, краще і довше насичують. До каші можна додати яйця або сир, овочі, фрукти, горіхи, авокадо. Придумайте своє смачне поєднання, яке принесе не тільки користь, але і задоволення", — розповіла дієтологиня.
Можна кашу приготувати вранці, а якщо немає часу, то і напередодні. Увечері змішайте, наприклад, плющену вівсянку з натуральним йогуртом (грецький йогурт теж підходить) і помістіть на ніч в холодильник. Вранці досить додати в неї жменю фруктів і кілька горіхів.
"Але пам'ятайте, що каша, в яку ви кладете половину вмісту цукорниці або пів банки меду, крім значної дози клітковини також дасть вам досить багато порожніх калорій", — зауважила Світлана Фус.
2. Білки на сніданок гарно насичують.
"Кажучи "білок", я маю на увазі в першу чергу яйця, приготовані різними способами: яєчню, омлет, яйця на м’яко або пашот. І обов'язково з жовтками, які мають жовчогінний ефект, що важливо для нормальної роботи жовчовивідної системи. Крім того в жовтках міститься холін, який покращує роботу печінки, нервової і кровоносної систем", — зауважила дієтологиня.
До страви з яєць слід додати овочі і шматок цільнозернового хліба або трохи каші. Можна зробити тост з цільнозернового хліба з скибочками авокадо. Авокадо — лідер за вмістом корисних рослинних жирів серед фруктів і овочів. Такий варіант сніданку набагато ситніший і кращий, ніж солодка дріжджова випічка.⠀
3. Сири та рослинний білок на сніданок.
Крім яєчного білка, в меню сніданку відмінно підходять сир, тверді сири, рослинний білок з бобових овочів, а також шматочок червоної риби.
"Така білкова їжа, стимулює більше вироблення пептиду YY, який дасть вам відчуття ситості на довше.Вибирайте свій сніданок і перетворіть ранкову їжу в корисну звичку! Регулярні сніданки допоможуть не переїдати протягом дня, стануть корисними і для фігури і для здоров'я", — резюмувала Світлана Фус.
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