Чем лучше завтракать?

Женщина готовит завтрак. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

От завтрака зависит, как начнется и пройдет день. Поэтому очень важно завтракать сбалансированно и полезно.

Об этом сообщила диетолог Светлана Фус.

Читайте также:

Светлана Фус предложила варианты завтраков и посоветовала свой вариант здоровой и полезной еды.

1. На утренний прием пищи хорошо подходят продукты, богатые клетчаткой.

"Например, каши. Они должны быть из цельного или плющеного зерна, которое нужно сварить, а не просто залить горячей водой или молоком. Такие каши содержат больше витаминов, минералов и клетчатки, лучше и дольше насыщают. К каше можно добавить яйца или творог, овощи, фрукты, орехи, авокадо. Придумайте свое вкусное сочетание, которое принесет не только пользу, но и удовольствие", – рассказала диетолог.

Каша на завтрак. Фото: Pexels

Можно кашу приготовить по утрам, а если нет времени, то и накануне. Вечером смешайте, например, плющеную овсянку с натуральным йогуртом (греческий йогурт тоже подходит) и поместите на ночь в холодильник. Утром достаточно добавить в нее горсть фруктов и несколько орехов.

"Но помните, что каша, в которую вы кладете половину содержимого сахарницы или пол банки меда, кроме значительной дозы клетчатки также даст вам достаточно много пустых калорий", — отметила Светлана Фус.

2. Белки на завтрак хорошо насыщают.

"Говоря "белок", я имею в виду в первую очередь яйца, приготовленные разными способами: яичницу, омлет, яйца на мягко или пашот. И обязательно с желтками, которые обладают желчегонным эффектом, что важно для нормальной работы желчевыводящей системы. Кроме того, в желтках содержится холин, который улучшает работу печени, нервной и кровеносной систем", — отметила диетолог.

Яичница на завтрак. Фото: Pexels

К блюду из яиц следует добавить овощи и кусок цельнозернового хлеба или немного каши. Можно сделать тост из цельнозернового хлеба с ломтиками авокадо. Авокадо — лидер по содержанию полезных растительных жиров среди фруктов и овощей. Такой вариант завтрака гораздо сытнее и лучше, чем сладкая дрожжевая выпечка.⁣⁣⠀

3. Сыр и растительный белок на завтрак.

Кроме яичного белка, в меню завтрака отлично подходят творог, твердые сыры, растительный белок из бобовых овощей, а также кусочек красной рыбы.

Сыры на завтрак. Фото: Pexels

"Такая белковая пища, стимулирует большую выработку пептида YY, который даст вам ощущение сытости на дольше. Выбирайте свой завтрак и превратите утреннюю пищу в полезную привычку! Регулярные завтраки помогут не переедать в течение дня, станут полезными и для фигуры, и для здоровья", — резюмировала Светлана Фус.

Ранее мы писали, что врач рассказал о суперфуде для ума, памяти и иммунитета.