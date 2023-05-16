Чем лучше завтракать, чтобы хорошо чувствовать себя

Полезный завтрак. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Правильное питание призвано обеспечить человека всеми питательными веществами, и когда их не хватает могут возникать дефициты, приводящие к проблемам со здоровьем.

Об этом рассказала врач диетология, нутрициологиня, член Ассоциации диетологов Украины и Британской ассоциации врачей диетологов Галина Сеник.

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Первый прием пищи – завтрак

"Есть такая рекомендация относительно завтрака. Важно, чтобы он был белково-жировым. После ночи наш организм в какой-то мере работал, в какой-то степени отдыхал, в желчном пузыре накапливается определенное количество желчи. Именно жиры являются стимулирующим фактором", — сказала врач.

Яичница на завтрак. Фото: Freepik

Яйца в этом случае отлично подойдут, учитывая, что большинство людей спешат на работу, они быстро готовятся и прекрасно подойдут на завтрак. Если вы любите завтрак каши, тогда важно добавить масла или сыр.

Второй прием пищи – обед

"Смотрим на правило здоровой тарелки и на обед также выбираем что-то белковое, преимущественно животным продуктам, разным видам мяса или рыбе. Обязательно должны быть сложные углеводы, это гарнир, разные виды каш, но желательно не пюре. Пюре не рекомендуется, поскольку картофель это такой интересный продукт, который меняет свою усвояемость от метода приготовления. Картофельное пюре относится к простым углеводам", — порекомендовала диетолог.

Питательный обед. Фото: Freepik

При этом, если картофель будет охлажден, например в винигрете, то он уже превращается в сложный углевод с резистентным крахмалом, который хорошо питает бактерии в кишечнике.

Третий прием пищи — ужин

"Ужин может быть более облегченным. Важно соблюдать правила, чтобы ужинать за три или четыре часа до сна. Организм должен ночью отдыхать, а слишком поздний ужин может привести к тому, что вы будете не высыпаться. Рекомендации такие же, выбрать и белок, и углеводы, и жиры. Однако следует помнить, что мясо будет перевариваться дольше. Можно заменить рыбой или сырами", — добавила врач.

Рыба на ужин. Фото: Freepik

Диетолог также добавила, что не стоит бояться употреблять фрукты на ужин из-за содержания сахара, всегда важное количество.

Раньше мы писали, что диетолог рассказала чем лучше завтракать .