Что нужно есть, чтобы кожа лица выглядела здоровой

Сверкающая кожа. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

То, чем мы питаемся, напрямую влияет на внешний вид. Это один из главных бьюти-законов. Так какие именно продукты помогают поддерживать кожу в хорошем состоянии и буквально подсвечивать ее изнутри.

Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова.

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Овощи на тарелке. Фото: Pexels

Овощи

"Первое — это конечно овощи. Вы же помните, что 50% тарелки обязательно должны складывать овощи. Они являются источником клетчатки, также улучшают пищеварение", — отметила эксперт.

Здоровый ЖКТ — это залог красивой кожи.

Ягоды

"Ягоды лидируют по концентрации антиоксидантов и питательных веществ, при этом имеют минимум сахара. И это конечно для нас приоритет", — добавила нутрициолог.

Ягоды в рационе питания. Фото: Pexels

Растительное масло

"Растительное масло просто необходимо для нашей кожи и каждой нашей клетки. Именно мебраны наших клеток состоят из жиров", — сказала Юлия Макаренкова.

Растительные масла. Фото: Pexels

Поэтому очень важно добавлять в салаты или каши растительное масло холодного отжима.

Насыщенные жиры

"Также не стоит забывать о жирах из морской рыбы. Но если у вас нет в рационе ОМЕГА-3, обязательно добавляйте ее в виде пищевых добавок", — добавила специалист.

Пищевые добавки. Фото: Pexels

Куркума

"Еще один продукт, который может замедлить старение и снизить воспаление - это куркума. Попробуйте добавлять ее в салаты, полосы и другие любимые блюда", — отметила нутрициолог.

Пряность куркума. Фото: Pexels

Беспокоиться о себе и своей коже совсем не сложно, но стоит делать это на постоянной основе.

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