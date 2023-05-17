Что нужно есть, чтобы кожа лица выглядела здоровой

Что добавить в рацион для сияющей кожи: советы нутрициолога
То, чем мы питаемся, напрямую влияет на внешний вид. Это один из главных бьюти-законов. Так какие именно продукты помогают поддерживать кожу в хорошем состоянии и буквально подсвечивать ее изнутри.
Об этом сообщила нутрициолог Юлия Макаренкова.
Что добавить в рацион для сияющей кожи?
Овощи
"Первое — это конечно овощи. Вы же помните, что 50% тарелки обязательно должны складывать овощи. Они являются источником клетчатки, также улучшают пищеварение", — отметила эксперт.
Здоровый ЖКТ — это залог красивой кожи.
Ягоды
"Ягоды лидируют по концентрации антиоксидантов и питательных веществ, при этом имеют минимум сахара. И это конечно для нас приоритет", — добавила нутрициолог.
Растительное масло
"Растительное масло просто необходимо для нашей кожи и каждой нашей клетки. Именно мебраны наших клеток состоят из жиров", — сказала Юлия Макаренкова.
Поэтому очень важно добавлять в салаты или каши растительное масло холодного отжима.
Насыщенные жиры
"Также не стоит забывать о жирах из морской рыбы. Но если у вас нет в рационе ОМЕГА-3, обязательно добавляйте ее в виде пищевых добавок", — добавила специалист.
Куркума
"Еще один продукт, который может замедлить старение и снизить воспаление - это куркума. Попробуйте добавлять ее в салаты, полосы и другие любимые блюда", — отметила нутрициолог.
Беспокоиться о себе и своей коже совсем не сложно, но стоит делать это на постоянной основе.
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