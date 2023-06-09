Что делать при панической атаке

Нужно ли принимать лекарства от давления при панической атаке: ответ психиатра
Когда возникает паническая атака, у человека повышается давление. Возникает вопрос, нужно ли принимать какие-либо препараты для стабилизации давления.
Об этом сообщил психиатр, невролог, нарколог Евгений Скрипник.
Почему давление повышается?
"Повышение артериального давления при панической атаке, нужно ли принимать лекарства от давления? При панической атаке, ускоряется сердцебиение, повышается артериальное давление. Поднялось давление, паническая атака длится 5-15 минут, она прошла, давление упало. А вы если примете лекарство от давления, они все действуют 24 часа, то есть сутки", — пояснил врач.
Как действуют лекарства от повышенного давления?
"То есть вы принимаете лекарства, они действуют через 30-40 минут, уже паническая атака закончится, давление уже будет нормальным и давление начнет снижаться. То есть нет смысла принимать лекарства во время панической атаки, имеется в виду давление", — добавил психиатр.
Ранее мы писали о мифах, которые могут "убить" , Комаровский рассказал о норме давления.