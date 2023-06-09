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Нужно ли принимать лекарства от давления при панической атаке: ответ психиатра

9 июня 2023 22:53
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Что делать при панической атаке
Паническая атака. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Когда возникает паническая атака, у человека повышается давление. Возникает вопрос, нужно ли принимать какие-либо препараты для стабилизации давления.

Об этом сообщил психиатр, невролог, нарколог Евгений Скрипник.

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Почему давление повышается?

лекарства
Человек, держащий лекарство. Фото: Freepik

"Повышение артериального давления при панической атаке, нужно ли принимать лекарства от давления? При панической атаке, ускоряется сердцебиение, повышается артериальное давление. Поднялось давление, паническая атака длится 5-15 минут, она прошла, давление упало. А вы если примете лекарство от давления, они все действуют 24 часа, то есть сутки", — пояснил врач.

Как действуют лекарства от повышенного давления?

нервы
У человека паническая атака. Фото: Freepik

"То есть вы принимаете лекарства, они действуют через 30-40 минут, уже паническая атака закончится, давление уже будет нормальным и давление начнет снижаться. То есть нет смысла принимать лекарства во время панической атаки, имеется в виду давление", — добавил психиатр.

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