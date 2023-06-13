Что такое ЛСД и галлюценогенные грибы

Иллюстративное изображение. Фото: Pexels

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Депрессия – одна из самых распространенных проблем психического здоровья, с которой сталкиваются люди, и иногда врачи лечат ее симптомы с помощью лекарства. Один из фармацевтических путей, изучаемый учеными, — использование психоделиков, таких как ЛСД и псилоцин, для лечения депрессии.

Об этом сообщил Medical News Today.

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Психоделики могут вызвать галлюцинации, что может быть проблематичным, поскольку они могут способствовать психозу или поставить кого-нибудь в опасную ситуацию. В новом исследовании, проведенном в Финляндии, ученые обнаружили, что механизм, вызывающий эффект антидепрессантов, отличается от механизма, вызывающего галлюцинацию. Хотя существует много антидепрессантов, которые врачи назначают для лечения клинической депрессии, не все реагируют на них.

"Подбирать правильные лекарства и дозу может быть сложно, а иногда люди просто плохо реагируют на типичные антидепрессанты, такие как селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (СИЗЗС) и ингибиторы обратного захвата серотонина и норадреналина (СИЗЗСН)", — говорится в сообщении.

Химическая формула ЛСД. Фото: Википедия

Эта проблема заставила исследователей искать альтернативные способы лечения депрессии, и одним из изучаемых ими направлений являются психоделики. Некоторые психоделики могут облегчить симптомы депрессии, но они могут вызвать галлюцинации.

В исследовании, проведенном под руководством исследователей из Хельсинкского университета в Финляндии, ученые изучали способ извлечь пользу от психоделиков без галлюцинаций. Исследование опубликовано в журнале Nature Neuroscience Trusted Source.

Галлюцинации

Психоделики могут быть эффективны в лечении депрессии, особенно депрессии, не поддающейся лечению другими средствами.

"Однако предостережение состоит в том, что психоделики, такие как ЛСД и грибы, могут вызвать у людей галлюцинации, что не является идеальным вариантом, поскольку это потенциально может спровоцировать психоз и опасное поведение. Это побудило исследователей в этом исследовании изучить механизмы, которые предоставляют психоделикам как антидепрессивный, так и галлюциногенный эффект, чтобы увидеть, можно ли заблокировать последний", — сообщили ученые.

Галлюциногенные грибы. Фото: Pexels

По словам авторов, благодаря предварительному исследованию Trusted Source они узнали, что антидепрессанты флуоксетин и кетамин "действуют путем связывания с TrkBTrusted Source, рецептором нейротрофического фактора головного мозга (BDNF)".

Это способствует нейропластичности и антидепрессивной реакции, а Национальные институты здоровья США отмечают, что нейропластичность — это процесс, который включает в себя адаптивные структурные и функциональные изменения мозга.

Споры грибов. Фото: Pexels

"[BDNF] и его рецептор TrkB (нейротрофическая рецепторная тирозинкиназа, Ntrk2) являются центральными медиаторами пластичности и терапевтического действия антидепрессантов", — отметили авторы.

Испытание психоделиков на мышах

Следующим этапом исследовательского проекта было выяснить, как мыши реагируют на ЛСД и могут ли они блокировать галлюцинации у мышей.

Исследователи сделали это, научив мышей бояться ударов током по ногам – они использовали этот подход для измерения симптомов депрессии. Затем ученые разделили мышей на контрольную и основную группы.

Различные виды таблеток. Фото: Freepik

Авторы исследования рассказали, что давали опытной группе ЛСД вместе с блокатором серотонина 2А, чтобы потенциально заблокировать галлюциногенные эффекты, а затем попытались повернуть обученных мышей к тому, чтобы они не боялись ударов током ноги.

Из этого опыта ученые узнали две вещи: Во-первых, мыши на ЛСД лучше, чем контрольная группа, преодолевали реакцию ужаса. Во-вторых, путь галлюциногенного эффекта отличается от антидепрессивного.

Будущее психоделических препаратов

Это исследование показывает, что психоделики способствуют нейропластичности и этого эффекта можно достичь без галлюцинаций.

Поскольку исследователи узнали, что механизмы, которые помогают при депрессии и вызывают галлюцинации, являются отдельными, они открыли новый путь для создания антидепрессанта на основе психоделиков без побочных эффектов.

Иллюстративное изображение. Фото: Pexels

Кроме того, поскольку психоделики оказались гораздо сильнее протестированных антидепрессантов, психоделики могут однажды стать будущим лечением депрессии, устойчивой к антидепрессантам.

"Диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) и псилоцин напрямую связываются с TrkB с аффинностью, в 1000 раз выше, чем у других антидепрессантов", — отмечают авторы.

Доктор Келли обсудил "тщательный дизайн и контроль" как сильные стороны исследования и с нетерпением ждет будущего использования психоделиков в лечении депрессии.

"Мы только начинаем разгадывать сложные механизмы и пути, лежащие в основе психотерапевтических эффектов психоделического лекарства. Это также повышает вероятность того, что могут быть разработаны новые психоделические соединения, лишенные галлюциногенных эффектов, которые обеспечат безопасный и длительный антидепрессивный эффект или другие положительные психологические преимущества", — сказал доктор Дэниел Ф. Келли.

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