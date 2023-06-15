Гороскопы, предсказания и гадания влияют на людей

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Исследования показывают, что люди обретают личный смысл в общих прогнозах. Многие склонны находить значение в общих прогнозах будущего или оценках личности.

Об этом сообщил Psychology Today.

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Исследователи сравнивают гороскопы с печеньем с предвидениями. Скорее всего, предсказание печенья с предсказаниями может быть интересным, но совершенно бессмысленным. Почему же люди приписывают значение тому, чего там просто нет? Взгляд на типичную мудрость печенья может дать некоторые ответы.

Печенье с предсказанием. Фото: Freepik

Эффект Барнума

Удивительная сила печенья с предсказаниями является примером так называемого эффекта Барнума — психологического явления, описывающего склонность людей находить личный смысл в общих оценках личности или прогнозах своего будущего.

"Эффект был назван психологами Снайдером и Шенкелем в честь П. Т. Барнума, исторической фигуры, которую вы, возможно, помните из популярного фильма 2017 года "Величайший шоумен". Барнум прославился, построив чрезвычайно успешную цирковую империю, чье широкое предложение от аквариумов до восковых фигур и оперных представлений, обеспечивая таким образом развлечения на любой вкус", — говорится в сообщении.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Психологические исследования показывают, что эффект Барнума касается всех видов гадания, а также личностных тестов, дающих нечеткие или общие описания характера человека. Действительно, ряд факторов, вероятно, еще больше усиливает эффект Барнума.

Персонализация

Восприятие прогнозируемой судьбы или оценки личности можно повысить, просто указав, что сообщение или заявление "для вас". Простое предположение, что прогноз касается конкретного человека, а не широкой общественности, заставляет людей больше верить в него.

Положительность

Исследования показывают, что положительные прогнозы будущего или положительные описания черт личности воспринимаются легче негативных. В конце концов людям нравится верить, что их будущее выглядит светлым!

Статус мессенджера

Исследования показывают, что имеет значение, кто дает прогноз или оценку личности. Люди, как правило, больше доверяют тем, кто имеет более высокий статус или лучшую репутацию. К примеру, прогнозам известного астролога могут верить охотнее, чем онлайн-гороскопам без имени автора.

Карты таро. Фото: Freepik

Личность человека

Некоторые данные свидетельствуют о том, что уязвимость людей к эффекту Барнума определяется их личностными чертами. Например, люди с экстернальным локусом контроля или более высокой потребностью в одобрении со стороны других могут быть более склонны принимать расплывчатые личностные оценки или прогнозы своего будущего.

Как бороться с эффектом Барнума

Читали ли вы когда-нибудь страницы гороскопов в газетах или журналах? И бывает ли так, что вы уделяете слишком много внимания содержимому печенья с предвидениями после китайского обеда?

"Эффекту Барнума подвергается любой, ведь это часть нашей человеческой природы — искать смысл в расплывчатых прогнозах и утверждениях. Чтобы минимизировать свою уязвимость к фальшивым гадалкам, попробуйте вспомнить о силе эффекта Барнума и обратите внимание на любые факторы, которые могут его усилить", — говорится в сообщении.

Фазы луны. Фото: Pexels

Не является ли сообщение слишком положительным? Может ли вас чрезмерно повлиять ваше представление о статусе посланника? Так или иначе, возможно, следует воспринимать следующее сообщение от печенья с предсказаниями с щепоткой соли.

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