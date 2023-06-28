Как не правильно поддерживать своего мужа

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Сейчас все украинские мужчины находятся в страшном стрессе. Абсолютно все, независимо от того, на фронте он или дома, в Украине или за границей. Конечно, степень и интенсивность стресса значительно отличаются, но она сильна для каждого по своему.

Об этом сообщила психолог Стелла Худжамова.

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"Своей миссией я считаю пробудить осознанность в каждой из вас, то должен напомнить, что все, что происходит в вашей жизни, это ваша ответственность. И ваш мужчина, которого вы выбрали, с которым прожили годы, которому вы, как бы это банально не звучало, обещали быть рядом "в горе и радости" — это также часть вашей ответственности", — сообщила психолог.

Сейчас в этом мире слишком много черного и белого, и совсем нет цвета между ними.

Мужчина и женщина на улице. Фото: Freepik

Психолог отмечает, что у нас все или безумные амазонки, которые лошади на скаку и дальше по тексту, или хрупкие принцессы, которые о "мене нужно защищать", "я хочу прятаться за широкой спиной", "я без него вообще ничего не могу ".

"Так вот, ни в одном из этих вариантов нет перспективы будущего. Амазонку просто ни один нормальный мужчина не выдержит и бежит, потому что он в отношения женщину ищет себе, а не второго мужчины. А в варианте с принцессой два варианта: или мужчина устанет от вашей беспомощности, ему просто перестанет быть интересно. Или ваша "широкая спина и сильное плечо" просто не выдержит всей этой односторонней ответственности и будет искать какие-либо пути ее с себя снять. И эти пути вам могут сильно не понравиться", — сказала Стелла Худжамова.

В партнерстве мы друг друга, мы можем опираться друг на друга, мы выбираем быть рядом и поддерживать друг друга, потому что мы любим и мы хотим счастья для себя и любимого человека. В противном случае это бесконечное ты мне, я тебе, а ты мне сколько, а я тебе вот столько, а ты теперь что.

Мужчина и женщина, играя в шахматы. Фото: Pexels

"Поэтому наша задача вырастить в себе такую личность, чтобы она была способна к таким отношениям. Поверьте, вам и самой она очень понравится, когда придет в вашу жизнь. Да, пост вообще-то о стрессе у мужчин. Но это было необходимое предисловие", — сказала психолог.

Что мы делаем в партнерстве с любимым, когда мы хотим его поддержать?

Первое и самое главное — пытаемся увидеть перед собой ровного человека. Отвергаем все гендерные предрассудки, о сильных и слабых, о мужчинах не плачут, о том, кто там более вынослив.

Помним одно — тот, кто сейчас в большем ресурсе, кто хоть на капельку больше устойчивости, тот и сильнее. И тот должен поддержать партнера.

Мужчина и женщина на природе. Фото: Pexels

"Поверьте, вы в здоровых отношениях — это сообщающиеся сосуды, в которых постоянно происходит круговорот энергий. Вы отдаете и наполняете партнера, он наполняется и сразу отдает вам. Именно так это работает. Но только тогда, когда никто не ждет, чтобы его наполнили". Когда никто никому ничего не виноват, и вся поддержка — по собственному выбору, по желанию, а не по требованию", — пояснила эксперт.

Психолог добавляет, что второе важное условие – это секс.

"Извините, но это самый главный способ восстановления мужчин. И здесь есть одно "но". Наполняет секс только с любимой женщиной", — отметила Стелла Худжамова.

Именно от любимой женщины мужчина действительно подзаряжается во время секса. Но только если эта женщина сама имеет ту энергию, которой может наполнить мужчину.

Мужчина и женщина на байках. Фото: Pexels

"Поэтому третье — и просто необходимо, займитесь прежде всего собой. Не ждите, пока ваш муж решит за вас ваши проблемы, любые, психологические, финансовые, эмоциональные, начните выбирать себя, беспокоиться о себе и только после того, как почувствуете , что вы в норме, начинайте приводить в порядок своего мужа", — сказала эксперт.

Как не правильно поддерживать своего мужа

"Как точно нельзя и чего точно делать не следует, если вы действительно хотите поддержать, а не в лучшем случае никакой пользы не принести, а в худшем - вызвать раздражение, обиду, ссору и еще больше усилить стресс у партнера", — добавила психолог.

Требовать откровенности

Следует остановиться уже после второго вопроса "что с тобой?" или "почему ты такой мрачный, грустный, оставшийся без ответа. Возможно мужчина еще не готов говорить о том, что его огорчило. А возможно, хочет справиться со всем сам, и имеет право!"

Давать непрошеные советы

Конечно, чужие проблемы очень легко разрешать. Пойди туда, сделай это, вот тут-то, а там-то. Советы, о которых вас не просили, почти всегда воспринимаются как ваше стремление показаться умнее, самоутвердиться и почувствовать свою силу. И поэтому вызывают только протест. Пользы от них ни одной.

Поддержка – это искусство, овладеть которым не так просто, как может показаться.

Вот алгоритм поддержки, который может сработать, когда вы видите, что ваш мужчина в состоянии стресса, и хотите его поддержать:

Спокойно поинтересуйтесь, что у него случилось. Ударение на слове "спокойно", без истерических ноток, без паники, без чрезмерной заинтересованности и одновременно не как "вопрос вопроса"; Выслушайте. Часто мужчине нужно, чтобы его просто выслушали, внимательно, без порицания, не перебивая. Поэтому отложите телефон, сделайте горячий чай и послушайте, что беспокоит вашего любимого. Но слушать нужно активно, чтобы человек чувствовал ваше внимание. Смотрите на него, кивайте, изредка задавайте уточняющие вопросы; Выразите веру в него, как у своего мужа – по-настоящему, с оптимизмом и мотивацией к его дальнейшим победам. Скажите, что вы не сомневаетесь в том, что он справится с какой-либо бедой и напастью – проявите стойкость в своей вере, будьте непоколебимо уверены в своем любимом и не прекращайте это выражать словами; А для того чтобы третий пункт сработал, все так и должно быть. Потому что мужчины очень хорошо "считывают", что вы ощущаете внутри. И ориентируются именно на ваши чувства, а не на слова. Поэтому так важно действительно видеть в своем любимом сильнейшего, умного и лучшего в мире. Если у вас не так, тогда стоит задаться вопросом, что вы делаете рядом с ним?

Мужчина и женщина обнимаются. Фото: Pexels

Если же мужчина не хочет разговаривать, тогда есть другие способы, которые тоже можно попробовать:

Обеспечить телесный контакт. Иногда просто молчаливые объятия, держание за руку, поглаживание могут поддержать лучше любых умных слов.

Отвлечь. Попытайтесь снять стресс, занявшись чем-то приятным. Посмотрите вместе фильм, сходите на прогулку, съедите что-нибудь вкусное в кафе или приготовьте что-нибудь интересное вместе дома, вариантов достаточно, включайте фантазию.

Спросить. Часто мужчина способен сам определить, что ему нужно: Поэтому прежде чем начинать активную деятельность, стоит просто у него спросить: "как я могу помочь тебе справиться?". Есть шанс, что ответ будет простым, четким и выполнимым. И тогда просто дайте ему такой вид поддержки, какой он попросил.

Оставить в покое. Для некоторых людей одиночество — лучшее лекарство. Если ничего не помогает, можно спросить: "мне оставить тебя одного?" или "мне больше не поднимать эту тему?". Главное, сделать это без обиды в голосе и без претензий.

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