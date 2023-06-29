Как разойтись с партнером

Женщина и мужчина. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Большинство людей, когда попадают в конфликтные ситуации с партнером, не знают, как правильно себя вести. Психолог дала советы, как расходиться экологически, чтобы сохранить свое ментальное здоровье.

Об этом сообщила психолог Нади Антониак.

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"Говорите правду, но с уважением. Никаких: "Остаемся друзьями", "Дело не в тебе, а во мне". Вряд ли партнер в это поверит. В личном разговоре откровенно расскажите, почему вы не хотите продолжать отношения. Только здесь не стоит преувеличивать и придумывать причины или обвинять бывшего партнера" , — сообщила психологиня.

Не превращайте все в конфликт

"Иногда после неудачных бесед партнеры расходятся врагами. Вспомните все хорошие моменты, которые вы пережили с этим человеком, и будьте благодарны ему за каждый из них. Это не стоит перечислять при встрече, однако, если вы сосредоточитесь на хорошем, не сможете перейти границу и начать ссору", — объяснила эксперт.

Отношения между мужчиной и женщиной. Фото: Freepik

Лучше завершить беседу на положительной ноте

Например: "Ты прекрасный человек, но мы слишком разные. Мы заслуживаем быть счастливыми, но, к сожалению, вместе нам это не удается".

Не манипулируйте

"Это не игра и не соревнование. Такое мышление — подростковое и незрелое. Не манипулируйте ситуацией или чувствами, а игнорирование, избегание беседы или хамство только травмируют человека", — добавила психолог.

Кроме того, не заканчивайте отношения в сообщениях. Проявите уважение и скажите все так, как бы сами хотели услышать от близкого вам человека.

Женщина и мужчина в спальне. Фото: Freepik

Но как можно разойтись экологически, если вас глубоко обидели, подняли руку или предали?

"Никак. Забудьте все, что прочитали выше и шлите нах*р", — резюмировала Нади Антониак.

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