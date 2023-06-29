Как разойтись с партнером

Как правильно разойтись с любимым человеком
Большинство людей, когда попадают в конфликтные ситуации с партнером, не знают, как правильно себя вести. Психолог дала советы, как расходиться экологически, чтобы сохранить свое ментальное здоровье.
Об этом сообщила психолог Нади Антониак.
Как разойтись экологически?
"Говорите правду, но с уважением. Никаких: "Остаемся друзьями", "Дело не в тебе, а во мне". Вряд ли партнер в это поверит. В личном разговоре откровенно расскажите, почему вы не хотите продолжать отношения. Только здесь не стоит преувеличивать и придумывать причины или обвинять бывшего партнера" , — сообщила психологиня.
Не превращайте все в конфликт
"Иногда после неудачных бесед партнеры расходятся врагами. Вспомните все хорошие моменты, которые вы пережили с этим человеком, и будьте благодарны ему за каждый из них. Это не стоит перечислять при встрече, однако, если вы сосредоточитесь на хорошем, не сможете перейти границу и начать ссору", — объяснила эксперт.
Лучше завершить беседу на положительной ноте
Например: "Ты прекрасный человек, но мы слишком разные. Мы заслуживаем быть счастливыми, но, к сожалению, вместе нам это не удается".
Не манипулируйте
"Это не игра и не соревнование. Такое мышление — подростковое и незрелое. Не манипулируйте ситуацией или чувствами, а игнорирование, избегание беседы или хамство только травмируют человека", — добавила психолог.
Кроме того, не заканчивайте отношения в сообщениях. Проявите уважение и скажите все так, как бы сами хотели услышать от близкого вам человека.
Но как можно разойтись экологически, если вас глубоко обидели, подняли руку или предали?
"Никак. Забудьте все, что прочитали выше и шлите нах*р", — резюмировала Нади Антониак.
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