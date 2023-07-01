Из-за этих ошибок не получается строить отношения

Грустная девушка. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Самооценка — это самоценность, самоуважение, умение отстаивать личные границы и безусловную любовь к себе. Заметили, как это тесно связано с самооценкой и тем, как вы строите отношения?

Об этом сообщила психолог Нади Антониак.

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1. Влюбляетесь в недоступных

Это стратегия женщин, которые действительно боятся отношений. Они привыкли бороться за любовь и внимание. Живут с убеждением, что любовь нужно заслужить, а такими как они их никто не полюбит. Часто попадают в любовные треугольники, где соперничают с другими женщинами. Так убеждаются, что они лучше и достойнее.

Эмоциональное состояние. Фото: Freepik

2. Быть спасительницей

Такие женщины постоянно попадают в передряги с мужчинами: один пьет, другой играет, третий — все вместе + безработный.

Девушка в черном платье. Фото: Freepik

Проблемных мужчин выбирают те, которые стремятся быть выше и лучше. На его фоне это очень легко выходит. Спасая такого бестолкового, женщина имеет власть и контроль, а самоутверждение восполняет пробел в самооценке. Так он постоянно плох, а я хороша, он виноват, а я права, он слабее, а значит, я сильнее. И делать это ничего не нужно.

3. Сама себе абьюзер

От одного токсического к другому. Такая женщина самая худшая критика и привлекает тех, кто лишний раз подтвердит ее "ожидания". Все потому, что она продолжает делать с собой то, что с ней делали родители, где туда, где все такое родное родом из детства. Хотя ей и кажется, будто все это не нравится, и чем дольше находится в таких отношениях, тем больше развивается Стокгольмский синдром.

Блондинка девушка. Фото: Freepik

4. Желание "быть как все"

Без пары вроде бы неполноценная. Вот у всех есть пара, а у меня нет. Значит я какая-то бракованная. 25 лет прошло, все спрашивают, когда замуж. А никто не зовет.

Молодая девушка. Фото: Freepik

Такие женщины рискуют совершить огромную ошибку в своей жизни. Из-за давления социума, неумения отстаивать границы, навязчивую идею найти пару, чтобы почувствовать себя полноценной, они быстро женятся на первом попавшемся. "Высказываются" перед мужчинами, лишь бы взяли. А потом розовые очки непременно спадают, и оказывается: "Так не то, что я хотела".

5. Делать "все сама"

Быть самостоятельной и независимой – это хорошо. Быть женщиной "с яйцами" — это перекос, а точнее доверие к мужчинам и стремление конкурировать, обесценивая их. Таких женщин любят только инфантильные мужчины, желающие себе маму. Им так удобно, а женщина лишний раз думает: "Ну вот! Некому, это сама должна! Нет толку из этих мужчин!".

Уверенная девушка. Фото: Freepik

Но здоровый, самостоятельный, уверенный в себе мужчина не захочет жить с "мужем в юбке".

6. Я полюблю себя, когда меня кто-то полюбит

Худшая стратегия для того, чтобы себя полюбить. Возможно, на время выйдет, а потом начинается нытье: "Ты мне мало внимания уделяешь", "Ты мне комплиментов не говоришь". Восполнение пробелов в уверенности начинает полностью зависеть от партнера.

7. Женская инфантильность

Капризная, не самостоятельная, привыкшая всего достичь из-за манипуляций, требований и ультиматумы. Постоянно он плох, делает недостаточно, вся ответственность за нее на нем. А как иначе выжить? Чтобы висеть на шее у мужчины, тоже умение нужно.

Молодая девушка. Фото: Freepik

Самой во взрослую жизнь идти страшно, приходится изворачиваться. Выжить можно, но здоровых и счастливых отношений не построишь. Такие женщины находятся в постоянной зависимости.

8. "Я буду той, кем ты захочешь, только возлюби меня"

Игривая кошечка, холодная стерва, красавица топ-модель. такие девушки будут прощупывать, какие предпочтения и потребности у мужчины, чтобы угодить ему и подогнать себя под его рамки. Только это обман. Такая женщина получит мыльный пузырь, не отношения.

Иллюстративное изображение. Фото: Freepik

Потом разочарование с обеих сторон. Ведь маску 24/7 рифмить всю жизнь невозможно. Ты потратила столько энергии, а полюбили в результате даже не тебя, только обиду.

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