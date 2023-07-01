Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Психологія arrow Як зупинити емоційне вигорання arrow

Як зупинити емоційне вигорання

1 липня 2023 02:33
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Як подолати емоційне вигорання
Емоційне вигорання. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Під час емоційного вигорання знижується концентрація, бажання жити повноцінним життя та навіть можу бути проблеми зі здоров'ям. Важливо вчасно розпізнати зміни в емоційному стані та допомогти собі. 

Про це повідомила психологиня Наді Антоніак

Читайте також:

Причини емоційного вигорання:

  • перфекціонізм, самокритика, низька самооцінка;
  • самопожертва або "згораючи, свічу іншим";
  • деструктивне мислення, невдоволення, хронічне роздратування, фокусування на тому, що "не так, як мало би бути";
  • гіпервідповідальність, тривожність;
  • тривала робота в напруженому темпі;
  • високі навантаження, зокрема емоційні;
  • важкий колектив і контингент людей;
  • відсутність належної винагороди за роботу;
  • соціальні страхи, "підлаштовування", невміння відмовляти та замовчування.

"Враховуючи ці фактори, можна зробити один висновок, аби позбутися емоційного вигорання, потрібно не відпочити, а зупинитися. Переосмислити, де ми робимо забагато. Треба припинити віддавати себе на самопожертву, брати на себе стільки задач, працювати там, де не подобається, мовчати й терпіти, старатися відповідати очікуванням", — повідомила психологиня. 

null
Емоційний стан. Фото: Freepik

Вона також додає, що в нашій культурі цінується самоконтроль, твердість характеру й наполегливість, але при цьому мало не кожен, особливо з членів сім‘ї, намагається вас зламати й підлаштувати під себе. 

"У той же час нас вчили, що не досягнути своєї цілі – це слабкість і ганьба, якщо ціль не досягнута, отже ми погано старалися. Але наша схильність до того, щоб сидіти на дохлому коні і намагатися оживити його — не тільки соціальна установка. Рівень стресу (страху, тривоги і тд) вмішується в процес прийняття рішення. Чим більше стресу викликає думка про зміни, тим менше хочеться щось міняти", — додала психологиня. 

Риса успішних людей

Не все потрібно робити і доводити до кінця. Відмінна риса успішних і щасливих людей не в тому, що у них все було легко й гладко, а в тому, що вони були гнучкими, правильно визначали пріоритети й не давали заволодіти собою страху та нав‘язливим ідеям соціуму

null
Запитання від психолога. Фото: instagram nadi_psycho

Щоб прийняти правильне рішення і вийти із замкнутого кола обтяжуючих проблем, дайте собі відповіді на питання, які знаходяться на зображенні. 

Раніше ми писали про п'ять порад допоможуть подолати депресію, тривогу та млявість.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

None

Навіщо Путін заслав Пригожина у Білорусь та що буде із Лукашенком: інтервʼю помічника Тихановської

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

22:46 З січня в Україні заборонять популярний товар: про що йдеться

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз