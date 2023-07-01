Як подолати емоційне вигорання

Як зупинити емоційне вигорання
Під час емоційного вигорання знижується концентрація, бажання жити повноцінним життя та навіть можу бути проблеми зі здоров'ям. Важливо вчасно розпізнати зміни в емоційному стані та допомогти собі.
Про це повідомила психологиня Наді Антоніак.
Причини емоційного вигорання:
- перфекціонізм, самокритика, низька самооцінка;
- самопожертва або "згораючи, свічу іншим";
- деструктивне мислення, невдоволення, хронічне роздратування, фокусування на тому, що "не так, як мало би бути";
- гіпервідповідальність, тривожність;
- тривала робота в напруженому темпі;
- високі навантаження, зокрема емоційні;
- важкий колектив і контингент людей;
- відсутність належної винагороди за роботу;
- соціальні страхи, "підлаштовування", невміння відмовляти та замовчування.
"Враховуючи ці фактори, можна зробити один висновок, аби позбутися емоційного вигорання, потрібно не відпочити, а зупинитися. Переосмислити, де ми робимо забагато. Треба припинити віддавати себе на самопожертву, брати на себе стільки задач, працювати там, де не подобається, мовчати й терпіти, старатися відповідати очікуванням", — повідомила психологиня.
Вона також додає, що в нашій культурі цінується самоконтроль, твердість характеру й наполегливість, але при цьому мало не кожен, особливо з членів сім‘ї, намагається вас зламати й підлаштувати під себе.
"У той же час нас вчили, що не досягнути своєї цілі – це слабкість і ганьба, якщо ціль не досягнута, отже ми погано старалися. Але наша схильність до того, щоб сидіти на дохлому коні і намагатися оживити його — не тільки соціальна установка. Рівень стресу (страху, тривоги і тд) вмішується в процес прийняття рішення. Чим більше стресу викликає думка про зміни, тим менше хочеться щось міняти", — додала психологиня.
Риса успішних людей
Не все потрібно робити і доводити до кінця. Відмінна риса успішних і щасливих людей не в тому, що у них все було легко й гладко, а в тому, що вони були гнучкими, правильно визначали пріоритети й не давали заволодіти собою страху та нав‘язливим ідеям соціуму
Щоб прийняти правильне рішення і вийти із замкнутого кола обтяжуючих проблем, дайте собі відповіді на питання, які знаходяться на зображенні.
Раніше ми писали про п'ять порад допоможуть подолати депресію, тривогу та млявість.