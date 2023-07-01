Як подолати емоційне вигорання

Емоційне вигорання. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Під час емоційного вигорання знижується концентрація, бажання жити повноцінним життя та навіть можу бути проблеми зі здоров'ям. Важливо вчасно розпізнати зміни в емоційному стані та допомогти собі.

Про це повідомила психологиня Наді Антоніак.

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Причини емоційного вигорання:

перфекціонізм, самокритика, низька самооцінка;

самопожертва або "згораючи, свічу іншим";

деструктивне мислення, невдоволення, хронічне роздратування, фокусування на тому, що "не так, як мало би бути";

гіпервідповідальність, тривожність;

тривала робота в напруженому темпі;

високі навантаження, зокрема емоційні;

важкий колектив і контингент людей;

відсутність належної винагороди за роботу;

соціальні страхи, "підлаштовування", невміння відмовляти та замовчування.

"Враховуючи ці фактори, можна зробити один висновок, аби позбутися емоційного вигорання, потрібно не відпочити, а зупинитися. Переосмислити, де ми робимо забагато. Треба припинити віддавати себе на самопожертву, брати на себе стільки задач, працювати там, де не подобається, мовчати й терпіти, старатися відповідати очікуванням", — повідомила психологиня.

Емоційний стан. Фото: Freepik

Вона також додає, що в нашій культурі цінується самоконтроль, твердість характеру й наполегливість, але при цьому мало не кожен, особливо з членів сім‘ї, намагається вас зламати й підлаштувати під себе.

"У той же час нас вчили, що не досягнути своєї цілі – це слабкість і ганьба, якщо ціль не досягнута, отже ми погано старалися. Але наша схильність до того, щоб сидіти на дохлому коні і намагатися оживити його — не тільки соціальна установка. Рівень стресу (страху, тривоги і тд) вмішується в процес прийняття рішення. Чим більше стресу викликає думка про зміни, тим менше хочеться щось міняти", — додала психологиня.

Риса успішних людей

Не все потрібно робити і доводити до кінця. Відмінна риса успішних і щасливих людей не в тому, що у них все було легко й гладко, а в тому, що вони були гнучкими, правильно визначали пріоритети й не давали заволодіти собою страху та нав‘язливим ідеям соціуму

Запитання від психолога. Фото: instagram nadi_psycho

Щоб прийняти правильне рішення і вийти із замкнутого кола обтяжуючих проблем, дайте собі відповіді на питання, які знаходяться на зображенні.

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