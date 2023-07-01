Как преодолеть эмоциональное выгорание

Эмоциональное выгорание. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Во время эмоционального выгорания снижается концентрация, желание жить полноценной жизнью и даже проблемы со здоровьем. Важно своевременно распознать изменения в эмоциональном состоянии и помочь себе.

Об этом сообщила психолог Нади Антониак.

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Причины эмоционального выгорания:

перфекционизм, самокритика, низкая самооценка;

самопожертвование или "сгорая, свечу другим";

деструктивное мышление, недовольство, хроническое раздражение, фокусировка на том, что "не так, как должно быть";

гиперответственность, тревожность;

продолжительная работа в напряженном темпе;

высокие нагрузки, в том числе эмоциональные;

трудный коллектив и контингент людей;

отсутствие должного вознаграждения за работу;

социальные страхи, "подстраивание", неумение отказывать и умалчивание.

"Учитывая эти факторы, можно сделать один вывод, чтобы избавиться от эмоционального выгорания, нужно не отдохнуть, а остановиться. Переосмыслить, где мы делаем многовато. Надо прекратить отдавать себя на самопожертвование, брать на себя столько задач, работать там, где не нравится, молчать и терпеть, стараться отвечать ожиданиям", — сообщила психолог.

Эмоциональное состояние. Фото: Freepik

Она также добавляет, что в нашей культуре ценится самоконтроль, жесткость характера и настойчивость, но при этом почти каждый, особенно из членов семьи, пытается вас сломать и подстроить под себя.

"В то же время нас учили, что не достичь своей цели – это слабость и позор, если цель не достигнута, следовательно, мы плохо старались. Но наша склонность к тому, чтобы сидеть на дохлом коне и пытаться оживить его — не только социальная установка. Уровень стресса (страха, тревоги и тд) вмешивается в процесс принятия решения. Чем больше стресса вызывает мнение об изменениях, тем меньше хочется что-то менять", — добавила психолог.

Черта успешных людей

Не все нужно делать и доводить до конца. Отличительная черта успешных и счастливых людей не в том, что у них все было легко и гладко, а в том, что они были гибкими, правильно определяли приоритеты и не давали завладеть собой страхом и навязчивым идеям социума.

Вопросы от психолога. Фото: instagram nadi_psycho

Чтобы принять правильное решение и выйти из замкнутого круга отягчающих проблем, ответьте на вопросы, которые находятся на изображении.

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