Как преодолеть эмоциональное выгорание

Как остановить эмоциональное выгорание
Во время эмоционального выгорания снижается концентрация, желание жить полноценной жизнью и даже проблемы со здоровьем. Важно своевременно распознать изменения в эмоциональном состоянии и помочь себе.
Об этом сообщила психолог Нади Антониак.
Причины эмоционального выгорания:
- перфекционизм, самокритика, низкая самооценка;
- самопожертвование или "сгорая, свечу другим";
- деструктивное мышление, недовольство, хроническое раздражение, фокусировка на том, что "не так, как должно быть";
- гиперответственность, тревожность;
- продолжительная работа в напряженном темпе;
- высокие нагрузки, в том числе эмоциональные;
- трудный коллектив и контингент людей;
- отсутствие должного вознаграждения за работу;
- социальные страхи, "подстраивание", неумение отказывать и умалчивание.
"Учитывая эти факторы, можно сделать один вывод, чтобы избавиться от эмоционального выгорания, нужно не отдохнуть, а остановиться. Переосмыслить, где мы делаем многовато. Надо прекратить отдавать себя на самопожертвование, брать на себя столько задач, работать там, где не нравится, молчать и терпеть, стараться отвечать ожиданиям", — сообщила психолог.
Она также добавляет, что в нашей культуре ценится самоконтроль, жесткость характера и настойчивость, но при этом почти каждый, особенно из членов семьи, пытается вас сломать и подстроить под себя.
"В то же время нас учили, что не достичь своей цели – это слабость и позор, если цель не достигнута, следовательно, мы плохо старались. Но наша склонность к тому, чтобы сидеть на дохлом коне и пытаться оживить его — не только социальная установка. Уровень стресса (страха, тревоги и тд) вмешивается в процесс принятия решения. Чем больше стресса вызывает мнение об изменениях, тем меньше хочется что-то менять", — добавила психолог.
Черта успешных людей
Не все нужно делать и доводить до конца. Отличительная черта успешных и счастливых людей не в том, что у них все было легко и гладко, а в том, что они были гибкими, правильно определяли приоритеты и не давали завладеть собой страхом и навязчивым идеям социума.
Чтобы принять правильное решение и выйти из замкнутого круга отягчающих проблем, ответьте на вопросы, которые находятся на изображении.
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