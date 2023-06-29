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Як війна вплинула на психічний стан українців

29 червня 2023 11:21
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина
Кількість депресивних розладів стрімко зросла
Психічний розлад. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кісаделі
Марина Кісаделі
Редактор рубрики медицина

Ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну, більшість українців стикнулися з постковідними нервовими розладами. З війною ці стані тільки посилилися, статистика психічних розладів почала збільшуватися. 

Про це повідомив психіатр, невролог Євген Скрипник.

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"До вересня 2022 року до мене зверталися пацієнти і причиною звернення був переважно перенесений ковід. Війна йшла вже другорядною причиною. Тобто психічний стан порушився ще до війни. А війна просто посилила цей стан. В першу чергу це були панічні атаки, тривожні розлади", — повідомив лікар. 

Як війна стала впливати на психоемоційний стан українців?

Психиатр додає, що з вересня 2022 року, особливо з жовтня, після початку масованих атак росіян багато пацієнтів стали називати причиною порушення психічного стану — саме війну. А вже з березня-квітня 2023 року майже всі пацієнти почали відмічати зміни стану саме під час війни. І в першу чергу це вже не панічні розлади, а депресивні, які зайняли перше місце. 

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Емоційний стан. Фото: Freepik

"Що цікаво, що пацієнти, які проживають в Україні, вдома, в Східній Україні, за емоційним станом краще себе почувають , ніж ті, хто виїхав з України, або знаходиться в іншій місцевості України. Тому хочу підтримати жінок, які зараз знаходяться за кордоном, більшість має синдром біженця, синдром провини", — додав лікар. 

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Депресивний розлад. Фото: Freepik

Психіатр наголошує, що почуття провини хоч і виникає, проте потрібно пам'ятати в країні війна, ви рятуєте себе, чи рятуєте своїх дітей від небезпеки. 

"Хтось виїхав, хтось не виїхав. У війну немає правильних чи неправильних рішень. Ми не жили раніше у війну. Дуже багато є проблем з наданням допомоги в сфері психічного здоров‘я", — пояснив Євген Скрипник. 

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Апатичний стан. Фото: Freepik

Наразі же лікарі достеменно не знають, що робити з тими військовими, які майже всі страждають на ПТСР, оскільки реабілітації немає. 

"Вчора пише мені дівчина, що чоловік приїхав з війни у відпуску, вночі не спить, постійно схвачується вночі, хапає речі, очі скляні, постійно відчуває тривогу, а через три дні їхати йому в Бахмут. І таких історій тисячі. І найважче в моїй щоденній роботі — це коли телефонує жінка, яка має 2-3 дітей, чи вагітна, а чоловік загинув на цій клятій війні. Як можна жінку заспокоїти? Що сказати? Що життя продовжується? Коли в нас вагітна жінка після пологів має довести, що загиблий є батьком новонародженої дитини", — додав лікар. 

Постійні обстріли, повітряні тривоги не додають спокою. Але психіатр зауважує, що в нас немає іншого виходу. Потрібно продовжувати вірити в ЗСУ та допомогу наших партнерів. 

Раніше ми писали, про п'ять порад допоможуть подолати депресію, тривогу та млявість.

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