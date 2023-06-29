Число депрессивных расстройств стремительно возросло

Психическое расстройство. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Еще до начала полномасштабного вторжения в Украину большинство украинцев столкнулись с постковидными нервными расстройствами. С войной эти состояния только усилились, статистика психических расстройств стала увеличиваться.

Об этом сообщил психиатр, невролог Евгений Скрипник.

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"До сентября 2022 года ко мне обращались пациенты и причиной обращения был преимущественно перенесен ковод. Война шла уже второстепенной причиной. То есть психическое состояние нарушилось еще до войны. А война просто усилила это состояние. В первую очередь это были панические атаки, тревожные расстройства", – сообщил врач.

Как война стала оказывать влияние на психоэмоциональное состояние украинцев?

Психиатр добавляет, что с сентября 2022 года, особенно с октября, после начала массированных атак россиян многие пациенты стали называть причиной нарушения психического состояния именно войну. А уже с марта-апреля 2023 почти все пациенты начали отмечать изменения состояния именно во время войны. И в первую очередь это уже не панические расстройства, а депрессивные, занявшие первое место.

Эмоциональное состояние. Фото: Freepik

Что интересно, что пациенты, проживающие в Украине, дома, в Восточной Украине, по эмоциональному состоянию лучше себя чувствуют, чем те, кто уехал из Украины, или находится в другой местности Украины. Поэтому хочу поддержать женщин, которые сейчас находятся за границей, большинство имеет синдром беженца, синдром вины", — добавил врач.

Депрессивное расстройство. Фото: Freepik

Психиатр отмечает, что чувство вины хоть и возникает, однако нужно помнить в стране война, вы спасаете себя или спасаете своих детей от опасности.

"Кто-то уехал, кто-то не уехал. В войну нет правильных или неправильных решений. Мы не жили раньше в войну. Очень много проблем с оказанием помощи в сфере психического здоровья", — пояснил Евгений Скрипник.

Апатическое состояние. Фото: Freepik

Пока же врачи точно не знают, что делать с теми военными, которые почти все страдают ПТСР, поскольку реабилитации нет.

"Вчера пишет мне девушка, что мужчина приехал с войны в отпуске, ночью бодрствует, постоянно скрывается ночью, хватает вещи, глаза стеклянные, постоянно чувствует тревогу, а через три дня ехать ему в Бахмут. И таких историй тысячи. И тяжелее всего в моей ежедневной работе — это когда звонит по телефону женщина, имеющая 2-3 детей, или беременная, а мужчина погиб на этой проклятой войне Как можно женщину успокоить? Что сказать? Что жизнь продолжается? является отцом новорожденного ребенка", — добавил врач.

Постоянные обстрелы, воздушные тревоги не придают покоя. Но психиатр отмечает, что у нас нет другого выхода. Следует продолжать верить в ВСУ и помощь наших партнеров.

Раньше мы писали, о пяти советах помогут преодолеть депрессию, тревогу и вялость.