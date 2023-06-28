Як боротися з тривогою та млявістю

Дівчина в пригніченому стані. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Через нічні повітряні тривоги та безсоння можуть виникати депресивні розлади, які викликають тривогу та млявість протягом дня. Є методи, які здатні допомогти вам врівноважити ваш емоційний стан.

Про це повідомив Psychology Today.

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"Поведінкова активація стала для мене переломним моментом. Ці поради допомогли мені покращити своє психічне здоров'я; можливо, вони знайдуть відгук і у вас", — повідомила експертка у сфері психічного здоров'я Вікторія Максвелл.

1. Розпізнавання тривожних ознак

"Загалом я почувалася дуже добре. Але сьогодні та вчора я прокинулася з відчуттям млявості. Я дізналася, що це може бути ознакою того, що мій настрій і психічний стан змінюється. Це також означає, що мені потрібно подбати про себе. Звертати увагу на перші ознаки втоми, апатії — це перший крок до відновлення мого самопочуття", — зазначила експертка.

2. Сила фізичних вправ

Фізичні вправи постійно виявляються безцінним інструментом в управлінні психічним здоров'ям. Проте може бути важко подолати інерцію і почати займатися фізичними вправами.

Виконання фізичних вправ. Фото: Freepik

"Однак, як я виявила, і сьогоднішній день не став винятком, простий акт діставання моїх бігових штанів і вдягання їх викликав бажання і мотивацію. Просто проблиск. Потім, коли я вийшла за двері і опинилася на природі, мені стало приємно рухатися, і я відчула себе трохи краще. Мій поганий настрій не зник, але він покращився", — додала експертка в сфері психічного здоров'я.

3. Техніка поведінкової активації

"Те, що я зробила сьогодні, є прикладом однієї зі стратегій, яку я використовую, коли почуваєшся пригнічено —поведінкова активація. Цей підхід передбачає залучення до діяльності, яка може позитивно вплинути на настрій. Беручи активну участь у важливій для справі, я можу протистояти непереборній інерції, яку часто нав'язує депресія", — сказала Вікторія Максвелл.

Депресивний розлад. Фото: Freepik

Це не гарантує, що вам стане краще, але допомагає запобігти подальшому падінню. Фізичні вправи та досягнення особистої мети, ціі досягнення слугують потужним нагадуванням про те, що "ви можете робити важкі речі". Ви керуюєте своїм життям, а не депресією.

4. Невеликі досягнення і самооцінка

Заняття фізичною активністю пропонує більше, ніж просто негайну користь для нашого тіла. Існує незаперечне почуття досягнення і самооцінки, яке супроводжує виконання завдання, незалежно від того, наскільки маленьким воно є. Ви знаєте, що невеликий дофаміновий удар ви можете отримати, поставивши галочку на одному з ваших пунктів?

Ведення нататків. Фото: Freepik

"Застелити ліжко, прийняти душ, просто взути кросівки і зав'язати шнурки, або, що найсміливіше, іноді простягнути руку і зателефонувати другу — все це забирає величезну енергію, коли ви перебуваєте в глибокій депресії, але може сприяти відчуттю прогресу. Цей прогрес рухає мене на моєму шляху від депресії та тривоги до благополуччя", — йдеться в повідомленні.

5. Вплив простих досягнень

Незалежно від того, скільки часу ви займалися спортом — дві хвилини чи 20, — зосередження на виконанні навіть одного маленького, простого завдання може суттєво змінити ситуацію.

Заняття спортом. Фото: Freepik

"Легко не помітити значення, здавалося б, буденних досягнень. Проте для мене та інших людей, які живуть з проблемами психічного здоров'я, ці маленькі перемоги мають велику цінність. Коли я чогось досягаю, це підвищує мою самооцінку і впевненість у собі та зміцнює віру в те, що я здатна долати перешкоди. Пам'ятайте, що справа не в розмірі досягнення, а в позитивному впливі, який воно має на благополуччя", — повідомила експертка у сфері психічного здоров'я Вікторія Максвелл.

Розвиток самоефективності може стати важливим кроком у покращенні психічного здоров'я, зменшенні депресивних симптомів та зниженні тривожності.

Варто завжди пам'ятати:

звертайте увагу на попереджувальні знаки;

приймайте силу фізичних вправ;

святкуйте навіть найменші перемоги.

Раніше ми писали, психотерапевтка розповіла, які відбуваються зміни в мозку при депресивних розладах.