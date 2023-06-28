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Эти пять советов помогут преодолеть депрессию, тревогу и вялость

28 июня 2023 14:18
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Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина
Как бороться с тревогой и вялостью
Девушка в подавленном состоянии. Фото: Freepik
1108fa2f-95f9-4bed-1546-b5742f87d500 - Марина Кисадели
Марина Кисадели
Редактор рубрики медицина

Из-за ночных воздушных тревог и бессонницы могут возникать депрессивные расстройства, вызывающие тревогу и вялость в течение дня. Есть методы, которые способны помочь вам уравновесить ваше эмоциональное состояние.

Об этом сообщил Psychology Today.

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"Поведенческая активация стала для меня переломным моментом. Эти советы помогли мне улучшить свое психическое здоровье; возможно, они найдут отклик и у вас", — сообщила эксперт в сфере психического здоровья Виктория Максвелл.

1. Распознавание тревожных признаков

"В общем, я чувствовала себя очень хорошо. Но сегодня и вчера я проснулась с чувством вялости. Я узнала, что это может быть признаком того, что мое настроение и психическое состояние меняется. Это также означает, что мне нужно позаботиться о себе. Обращать внимание на первые признаки усталости, апатии  это первый шаг к восстановлению моего самочувствия", — отметила эксперт.

2. Сила физических упражнений

Физические упражнения постоянно оказываются бесценным инвентарем в управлении психическим здоровьем. Однако возможно трудно преодолеть инерцию и начать заниматься физическими упражнениями.

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Выполнение физических упражнений. Фото: Freepik

"Однако, как я обнаружила, и сегодняшний день не стал исключением, простой акт извлечения моих беговых штанов и одевание их вызвал желание и мотивацию. Просто проблеск. Потом, когда я вышла за дверь и оказалась на природе, мне стало приятно двигаться, и я почувствовала себя получше. Мое плохое настроение не исчезло, но оно улучшилось", — добавила эксперт в сфере психического здоровья.

3. Техника поведенческой активации

"То, что я сделала сегодня, является примером одной из стратегий, которую я использую, когда чувствуешь себя подавленно — поведенческая активация. Этот подход предполагает вовлечение в деятельность, которая может положительно повлиять на настроение. Активно участвуя в важном для дела, я могу противостоять непреодолимой инерции, которую часто навязывает депрессия", — сказала Виктория Максвелл.

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Депрессивное расстройство. Фото: Freepik

Это не гарантирует, что вам станет лучше, но помогает предотвратить дальнейшее падение. Физические упражнения и достижения личной цели, эти достижения служат мощным напоминанием о том, что вы можете делать тяжелые вещи. Вы управляете своей жизнью, а не депрессией.

4. Небольшие достижения и самооценка

Занятие физической активностью предлагает больше, чем просто немедленную пользу для нашего тела. Существует неоспоримое чувство достижения и самооценки, сопровождающее выполнение задания, независимо от того, насколько маленьким оно является. Вы знаете, что небольшой дофаминовый удар можно получить, поставив галочку на одном из ваших пунктов?

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Ведение заметок. Фото: Freepik

"Застелить кровать, принять душ, просто обуть кроссовки и завязать шнурки, или, что смелее, иногда протянуть руку и позвонить другу - все это отнимает огромную энергию, когда вы находитесь в глубокой депрессии, но может способствовать ощущению прогресса. меня на моем пути от депрессии и тревоги до благополучия", — говорится в сообщении.

5. Влияние простых достижений

Независимо от того, сколько времени вы занимались спортом — две минуты или 20, — сосредоточение на выполнении даже одной маленькой, простой задачи может существенно изменить ситуацию.

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Занятие спортом. Фото: Freepik

"Легко не заметить значения, казалось бы, обыденных достижений. Однако для меня и других людей, живущих с проблемами психического здоровья, эти маленькие победы имеют большую ценность. Когда я чего-то достигаю, это повышает мою самооценку и уверенность в себе и укрепляет веру в то, что я способна преодолевать препятствия. Помните, что дело не в размере достижения, а в положительном влиянии, которое оно оказывает на благополучие", — сообщила эксперт в сфере психического здоровья Виктория Максвелл.

Развитие самоэффективности может стать важным шагом в улучшении психического здоровья, уменьшении депрессивных симптомов и снижении тревожности.

Следует всегда помнить:

  • обращайте внимание на упреждающие знаки;
  • принимайте силу физических упражнений;
  • празднуйте даже малейшие победы.

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