Как бороться с тревогой и вялостью

Эти пять советов помогут преодолеть депрессию, тревогу и вялость
Из-за ночных воздушных тревог и бессонницы могут возникать депрессивные расстройства, вызывающие тревогу и вялость в течение дня. Есть методы, которые способны помочь вам уравновесить ваше эмоциональное состояние.
Об этом сообщил Psychology Today.
"Поведенческая активация стала для меня переломным моментом. Эти советы помогли мне улучшить свое психическое здоровье; возможно, они найдут отклик и у вас", — сообщила эксперт в сфере психического здоровья Виктория Максвелл.
1. Распознавание тревожных признаков
"В общем, я чувствовала себя очень хорошо. Но сегодня и вчера я проснулась с чувством вялости. Я узнала, что это может быть признаком того, что мое настроение и психическое состояние меняется. Это также означает, что мне нужно позаботиться о себе. Обращать внимание на первые признаки усталости, апатии — это первый шаг к восстановлению моего самочувствия", — отметила эксперт.
2. Сила физических упражнений
Физические упражнения постоянно оказываются бесценным инвентарем в управлении психическим здоровьем. Однако возможно трудно преодолеть инерцию и начать заниматься физическими упражнениями.
"Однако, как я обнаружила, и сегодняшний день не стал исключением, простой акт извлечения моих беговых штанов и одевание их вызвал желание и мотивацию. Просто проблеск. Потом, когда я вышла за дверь и оказалась на природе, мне стало приятно двигаться, и я почувствовала себя получше. Мое плохое настроение не исчезло, но оно улучшилось", — добавила эксперт в сфере психического здоровья.
3. Техника поведенческой активации
"То, что я сделала сегодня, является примером одной из стратегий, которую я использую, когда чувствуешь себя подавленно — поведенческая активация. Этот подход предполагает вовлечение в деятельность, которая может положительно повлиять на настроение. Активно участвуя в важном для дела, я могу противостоять непреодолимой инерции, которую часто навязывает депрессия", — сказала Виктория Максвелл.
Это не гарантирует, что вам станет лучше, но помогает предотвратить дальнейшее падение. Физические упражнения и достижения личной цели, эти достижения служат мощным напоминанием о том, что вы можете делать тяжелые вещи. Вы управляете своей жизнью, а не депрессией.
4. Небольшие достижения и самооценка
Занятие физической активностью предлагает больше, чем просто немедленную пользу для нашего тела. Существует неоспоримое чувство достижения и самооценки, сопровождающее выполнение задания, независимо от того, насколько маленьким оно является. Вы знаете, что небольшой дофаминовый удар можно получить, поставив галочку на одном из ваших пунктов?
"Застелить кровать, принять душ, просто обуть кроссовки и завязать шнурки, или, что смелее, иногда протянуть руку и позвонить другу - все это отнимает огромную энергию, когда вы находитесь в глубокой депрессии, но может способствовать ощущению прогресса. меня на моем пути от депрессии и тревоги до благополучия", — говорится в сообщении.
5. Влияние простых достижений
Независимо от того, сколько времени вы занимались спортом — две минуты или 20, — сосредоточение на выполнении даже одной маленькой, простой задачи может существенно изменить ситуацию.
"Легко не заметить значения, казалось бы, обыденных достижений. Однако для меня и других людей, живущих с проблемами психического здоровья, эти маленькие победы имеют большую ценность. Когда я чего-то достигаю, это повышает мою самооценку и уверенность в себе и укрепляет веру в то, что я способна преодолевать препятствия. Помните, что дело не в размере достижения, а в положительном влиянии, которое оно оказывает на благополучие", — сообщила эксперт в сфере психического здоровья Виктория Максвелл.
Развитие самоэффективности может стать важным шагом в улучшении психического здоровья, уменьшении депрессивных симптомов и снижении тревожности.
Следует всегда помнить:
- обращайте внимание на упреждающие знаки;
- принимайте силу физических упражнений;
- празднуйте даже малейшие победы.
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