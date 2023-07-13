Лайфхаки міцних та гармонійних пар

Головні секрети міцних стосунків
Секрети міцних та щасливих стосунків полягають в простих речах. Проте для багатьох людей ці самі прості речі, іноді, виявляються дуже складними. Поради від психолога допоможуть розібратися в своїх емоціях.
Про це повідомила психологиня Маріанна Актаєва.
Єдині цінності
Такі пари розмовляють якоюсь своєю мовою, вона допомагає їм безпомилково зчитувати емоції одне одного. Не тільки й слова, але й підтексти, цей код створює особливі стосунки, коли люди розуміють одне одного без слів, і служить джерелом їхнього спільного погляду на світ, що дозволяє створювати свою власну реальність.
Вміння пробачати
За спостереженнями, друга риса всіх щасливих родин — це вміння прощати та забувати біль та образи.
Дайте відповідь на наступні питання:
- що означає "гармонія" для вас;
- чи вмієте ви "прощати" заради "гармонії";
- чи вмієте ви "залишати в минулому" те, що простили.
Щасливі пари навіть у конфліктній ситуації не втрачають взаємної поваги та почуття гумору, яке часто приходить на допомогу. І хоча не завжди вдається залагодити справу у будь-якому випадку вони намагаються порозумітися одне з одним — "відновити рівновагу".
Вміння бути друзями
Вміння бути друзями — це не олдскульна навичка, чи пережиток минулого. Партнерські стосунки мають містити в собі дружбу
Дайте відповідь на наступні питання:
- що означає "дружба" для вас;
- чи вмієте ви бути вірним в хорошим другом;
- чи можете ви назвати свого чоловіка/жінку — найкращим другом.
Дружити — означає не лише проводити час разом, відпочивати, мандрувати, розважатися. Ця форма відносин не обмежується "приємними станами" та спільними інтересами. Дружба полягає в довірчих умовах, в умінні слухати, поспівчувати, дати слушні поради — і не тільки в критичних ситуаціях, а й у звичайних ситуаціях, і в моменти радості.
Невиправдані очікування
Невиправдані очікування та претензії до партнера — часте явище. Згодом вони накопичуються та викликають бажання звести рахунки, помститися. Ми хочемо "відновити справедливість" і відплатити людині тією ж монетою, поставити її в ту саму ситуацію, щоб вона зазнала того ж болю, що й ми з його вини.
Але це не спосіб компенсувати образу. Вона все одно не піде, поки ми не пробачимо. Якщо пробачаєш, то не втрачаєш нічого, окрім власних негативних емоцій.
Комерція чи кохання
У сучасному житті все змінюється та оновлюється з величезною швидкістю. Коли на ринку з’являються нові покращені моделі, ми відмовляємося від застарілої версії.
Цей ринковий підхід переноситься і в особисті відносини. Замість зобов’язань на кшталт "поки смерть не розлучить нас", складаються договори на взаємовигідних умовах. Вони можуть бути розірвані будь-якої миті і в односторонньому порядку.
Раніше ми писали чому не виходить побудувати стосунки, коли сама собі аб'юзер.