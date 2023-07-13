Лайфхаки крепких и гармоничных пар

Женская и мужская руки. Фото: Freepik

Секреты крепких и счастливых отношений состоят в простых вещах. Однако для многих людей эти самые простые вещи, иногда, оказываются очень сложными. Советы от психолога помогут разобраться в своих эмоциях.

Об этом сообщила психолог Марианна Актаева.

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Общие ценности

Такие пары говорят на каком-то своем языке, он помогает им безошибочно считывать эмоции друг друга. Не только и слова, но и подтексты этот код создает особые отношения, когда люди понимают друг друга без слов, и служит источником их общего взгляда на мир, что позволяет создавать свою собственную реальность.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Умение прощать

По наблюдениям, вторая черта всех счастливых семей – это умение прощать и забывать боль и обиды.

Ответьте на следующие вопросы:

что означает "гармония" для вас;

умеете ли вы "прощать" ради "гармонии";

умеете ли вы "оставлять в прошлом" то, что простили.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Счастливые пары даже в конфликтной ситуации не теряют взаимного уважения и чувства юмора, часто приходящего на помощь. И хотя не всегда удается уладить дело в любом случае они пытаются найти общий язык друг с другом — "восстановить равновесие".

Умение быть друзьями

Умение быть друзьями — это не олдскульный навык или пережиток прошлого. Партнерские отношения должны включать в себя дружбу

Ответьте на следующие вопросы:

что означает "дружба" для вас;

умеете ли вы быть верным в хорошем друге;

можете ли вы назвать своего мужчину/женщину — лучшим другом.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Дружить – значит не только проводить время вместе, отдыхать, путешествовать, развлекаться. Эта форма отношений не ограничивается "приятными состояниями" и общими интересами. Дружба заключается в доверительных условиях, в умении слушать, посочувствовать, дать дельные советы — и не только в критических ситуациях, но и в обычных ситуациях и в моменты радости.

Неоправданные ожидания

Неоправданные ожидания и претензии к партнеру — частое явление. Впоследствии они накапливаются и желают свести счеты, отомстить. Мы хотим "восстановить справедливость" и отплатить человеку той же монетой, поставить его в ту же ситуацию, чтобы он испытал ту же боль, что и мы по его вине.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Но это не способ компенсировать обиду. Она все равно не уйдет, пока мы не простим. Если прощаешь, то ничего не теряешь, кроме собственных негативных эмоций.

Коммерция или любовь

В современной жизни все меняется и обновляется с огромной быстротой. Когда на рынке появляются новые усовершенствованные модели, мы отказываемся от устаревшей версии.

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Этот рыночный подход переносится и в личные отношения. Вместо обязательств типа "пока смерть не разлучит нас", заключаются договоры на взаимовыгодных условиях. Они могут быть разорваны в любой момент и в одностороннем порядке.

Раньше мы писали , почему не получается построить отношения, когда сама себе абьюзер.