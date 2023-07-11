Хто такі нарциси

Чоловік та жінка. Фото: Freepik

Вважається, що з людьми, яких називають нарцисами, дуже складно побудувати щасливі відносини. Варто звертати увагу на такі речі, оскільки спочатку нещасливі відносини можуть позначатися на вашому фізичному та ментальному здоров'ї.

Про це повідомила психологиня, фізіогноміст Наді Антоніак.

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Що таке нарцисизм

Нарцисизм — це нормальна функція особистості, яка присутня в кожному з нас. Вона відповідає за цілісність нашого життя, прагнення до свободи, задоволення від життя, за досягнення.

Нестабільна самооцінка. Фото: Freepik

"Не варто приписувати нарцисизм як розлад людині тільки тому, що вона якось не так відреагувала в кризовій, конфліктній ситуації. Нарцисичні риси насправді властиві кожному з нас", — повідомила психологиня.

Чому в нарцисів насправді не завищена самооцінка?

"До речі, у нарциса насправді нестабільна самооцінка. Є навіть поняття "нарцистичні гойдалки". Від "Я — ідеальний, класний, непереможний" до "Я лузер і недолуга". І на цих гойдалках теж може перебувати багато хто", — пояснила Наді Атоніак.

Жінка дивиться на своє відображення. Фото: Freepik

Ярлик "нарцис" сьогодні широко використовується, як правило, для позначення будь-кого, хто є егоїстичним, але справжній розлад особистості та його риси лежать набагато глибше та мають довгострокові виснажливі наслідки для тих, хто пов’язаний з такими людьми.

Дівчина біля зеркала. Фото: Freepik

Психологиня Наді Антоніак підготувала чеклист з питань, щоб дізнатися, чи ймовірно являється ваш партнер нарцисом.

Чим більше відповідей "Так", тим більш виражені у нього нарцистичні риси.

Запитання, щоб виявити, чи ваш партнер нарцис:

Коли щось йде не так, ваш партнер звинувачує всіх, окрім себе?

Відмовляється відповідати за свою погану поведінку (наприклад, "Ти мене так розлютив, що я не зміг допомогти…")?

Чи вірить ваш партнер, що він або вона завжди правий?

Не може налаштуватися на ваші почуття чи почуття ваших дітей?

Чи здається, що ваш партнер більше стурбований тим, як ваша поведінка впливає на нього/неї, ніж розумінням та прийняттям того, ким ви є?

Чи здається, що він/вона не має зв'язку зі своїми почуттями або заперечує їм?

Ваш партнер ображається на вас та інших?

Чи все залежить від вашого партнера та його/її грошей, часу, на виховання дітей, майна та бажань/вимог?

Чи здається, що ваш партнер не хоче слухати вас і чути ваші занепокоєння?

Постійно говорить вам, що робити?

Змушує вас відчувати себе "недостатньо хорошим"? Чи постійні приниження вашого партнера змусили вам прийняти це повідомлення?

Коли ви описуєте свої почуття, чи намагається ваш партнер перевершити ваші почуття своїми власними історіями?

Він/вона ревнує вас?

Вашому партнеру не вистачає співчуття?

Чи підтримує він/вона лише те, що добре для нього чи неї?

Ви постійно відчуваєте брак емоційної близькості зі своїм партнером?

Ви постійно сумнівалися, чи любить вас ваш партнер?

Ваш партнер занадто усвідомлює думку інших?

Ваш партнер займається владою та контролем, прагнучи їх будь-якою ціною?

Займається іміджем і тим, як усе виглядає іншим?

Чи здається, що у вашого партнера немає системи цінностей, немає сталого уявлення про те, що добре і що погано, у своїй поведінці?

Після розлучення ваш партнер все ще хоче експлуатувати вас? Або ваш партнер так і не заспокоївся?

Коли ви намагаєтеся обговорити зі своїм партнером свої життєві проблеми, чи він змінює тему так, що ви закінчуєте говорити про проблеми свого партнера?

Відчуваєте, що ваш партнер вас не приймає?

чи ваш партнер критикує й засуджує вас та інших?

Чи відчуваєте ви, що ваш партнер не знає і не цінує справжнього вас, не хоче знати справжнього вас?

Чи поводиться ваш партнер так, ніби світ має обертатися навколо нього чи неї?

Ваш партнер здається фальшивим?

Переходить від грандіозності до депресивного настрою?

Намагається конкурувати з вами?

Коли у вашому житті трапляється щось важке (наприклад, нещасний випадок, хвороба) чи реагує ваш партнер стурбованістю щодо того, як це вплине на нього чи неї, а не турботою про вас?

Ваш партнер занадто переймається думкою інших?

Чи відчуваєте ви, що ваш партнер використовує вас?

Чи відчуваєте ви відповідальність за недуги чи хвороби свого партнера?

Відчуваєте, що ваш партнер вас не приймає?

Чи ваш партнер критикує й засуджує вас та інших?

Раніше ми писали, як правильно розійтися з коханою людиною та чому не виходить побудувати стосунки.