Кто такие нарциссы

ТОП признаков, что ваш партнер нарцисс, от которого нужно бежать
Считается, что с людьми, которых называют нарциссами, очень сложно построить счастливые отношения. Следует обращать внимание на такие вещи, поскольку изначально несчастливые отношения могут сказываться на вашем физическом и ментальном здоровье.
Об этом сообщила психолог, физиогномист Нади Антониак.
Что такое нарциссизм
Нарциссизм — это нормальная функция личности, которая присутствует в каждом из нас. Она отвечает за целостность нашей жизни, стремление к свободе, удовольствие от жизни, за достижение.
"Не стоит приписывать нарциссизм как расстройство человеку только потому, что он как-то не так отреагировал в кризисной, конфликтной ситуации. Нарциссические черты действительно свойственны каждому из нас", — сообщила психолог.
Почему у нарциссов действительно не завышена самооценка?
"Кстати, у нарцисса на самом деле нестабильная самооценка. Есть даже понятие "нарцистические качели". От "Я — идеальный, классный, непобедимый" до "Я — лузер и бестолковый". И на этих качелях тоже могут находиться многие", — пояснила Нади Антониак.
Ярлык "нарцисс" сегодня широко используется, как правило, для обозначения любого, кто эгоистичен, но настоящее расстройство личности и его черты лежат гораздо глубже и имеют долгосрочные изнурительные последствия для тех, кто связан с такими людьми.
Психолог Нади Антониак подготовила чек-лист вопросов, чтобы узнать, является ли ваш партнер нарциссом.
Чем больше ответов "Да", тем более выражены у него нарцистические черты.
Вопрос, чтобы обнаружить, является ли ваш партнер нарциссом:
- Когда что-то идет не так, ваш партнер обвиняет всех, кроме себя?
- Отказывается отвечать за свое плохое поведение (например, "Ты меня так разозлил, что я не смог помочь…")?
- Верит ли ваш партнер, что он или она всегда прав?
- не может настроиться на ваши чувства или чувства ваших детей?
- Кажется ли, что ваш партнер больше озабочен тем, как ваше поведение влияет на него/не, чем пониманием и принятием того, кем вы являетесь?
- Кажется ли, что он не имеет связи со своими чувствами или отрицает их?
- Ваш партнер обижается на вас и других?
- Все ли зависит от вашего партнера и его/ее денег, времени, на воспитание детей, имущества и желаний/требований?
- Кажется ли, что ваш партнер не хочет слушать вас и слышать ваши беспокойства?
- Постоянно говорит вам, что делать?
- Заставляет вас чувствовать себя "недостаточно хорошим"? Вынудили ли постоянные унижения вашего партнера принять это сообщение?
- Когда вы описываете свои чувства, пытается ли ваш партнер превзойти ваши чувства своими собственными историями?
- Он/она ревнует вас?
- Вашему партнеру не хватает сострадания?
- Поддерживает ли он только то, что хорошо для него или ее?
- Вы постоянно испытываете нехватку эмоциональной близости со своим партнером?
- Вы постоянно сомневались, любит ли вас ваш партнер?
- Ваш партнер слишком осознает мнение других?
- Ваш партнер занимается властью и контролем, стремясь их получить любой ценой?
- Занимается имиджем и тем, как все выглядит другим?
- Кажется ли, что у вашего партнера нет системы ценностей, нет устойчивого представления о том, что хорошо и что плохо в своем поведении?
- После развода ваш партнер все еще хочет эксплуатировать вас? Или ваш партнер так и не успокоился?
- Когда вы пытаетесь обсудить со своим партнером свои жизненные проблемы, меняет ли он тему так, что вы заканчиваете говорить о проблемах своего партнера?
- Чувствуете, что ваш партнер вас не принимает?
- Критикует ли ваш партнер и осуждает вас и других?
- Чувствуете ли вы, что ваш партнер не знает и не ценит подлинного вас, не хочет знать подлинного вас?
- Ведет ли ваш партнер себя так, будто мир должен вращаться вокруг него или на нее?
- Ваш партнер кажется фальшивым?
- Переходит от грандиозности к депрессивному настроению?
- Пытается конкурировать с вами?
- Когда в вашей жизни случается что-то тяжелое (например, несчастный случай, болезнь), реагирует ли ваш партнер обеспокоенностью о том, как это повлияет на него или ее, а не заботой о вас?
- Ваш партнер слишком обеспокоен мнением других?
- Чувствуете ли вы, что ваш партнер использует вас?
- Чувствуете ли вы ответственность за болезни или болезни своего партнера?
- Чувствуете, что ваш партнер вас не принимает?
- Критикует ли ваш партнер и осуждает вас и других?
Раньше мы писали, как правильно разойтись с любимым человеком и почему не получается построить отношения.