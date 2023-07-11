Кто такие нарциссы

Мужчина и женщина. Фото: Freepik

Считается, что с людьми, которых называют нарциссами, очень сложно построить счастливые отношения. Следует обращать внимание на такие вещи, поскольку изначально несчастливые отношения могут сказываться на вашем физическом и ментальном здоровье.

Об этом сообщила психолог, физиогномист Нади Антониак.

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Что такое нарциссизм

Нарциссизм — это нормальная функция личности, которая присутствует в каждом из нас. Она отвечает за целостность нашей жизни, стремление к свободе, удовольствие от жизни, за достижение.

Нестабильная самооценка. Фото: Freepik

"Не стоит приписывать нарциссизм как расстройство человеку только потому, что он как-то не так отреагировал в кризисной, конфликтной ситуации. Нарциссические черты действительно свойственны каждому из нас", — сообщила психолог.

Почему у нарциссов действительно не завышена самооценка?

"Кстати, у нарцисса на самом деле нестабильная самооценка. Есть даже понятие "нарцистические качели". От "Я — идеальный, классный, непобедимый" до "Я — лузер и бестолковый". И на этих качелях тоже могут находиться многие", — пояснила Нади Антониак.

Женщина смотрит на свое отражение. Фото: Freepik

Ярлык "нарцисс" сегодня широко используется, как правило, для обозначения любого, кто эгоистичен, но настоящее расстройство личности и его черты лежат гораздо глубже и имеют долгосрочные изнурительные последствия для тех, кто связан с такими людьми.

Девушка возле зеркала. Фото: Freepik

Психолог Нади Антониак подготовила чек-лист вопросов, чтобы узнать, является ли ваш партнер нарциссом.

Чем больше ответов "Да", тем более выражены у него нарцистические черты.

Вопрос, чтобы обнаружить, является ли ваш партнер нарциссом:

Когда что-то идет не так, ваш партнер обвиняет всех, кроме себя?

Отказывается отвечать за свое плохое поведение (например, "Ты меня так разозлил, что я не смог помочь…")?

Верит ли ваш партнер, что он или она всегда прав?

не может настроиться на ваши чувства или чувства ваших детей?

Кажется ли, что ваш партнер больше озабочен тем, как ваше поведение влияет на него/не, чем пониманием и принятием того, кем вы являетесь?

Кажется ли, что он не имеет связи со своими чувствами или отрицает их?

Ваш партнер обижается на вас и других?

Все ли зависит от вашего партнера и его/ее денег, времени, на воспитание детей, имущества и желаний/требований?

Кажется ли, что ваш партнер не хочет слушать вас и слышать ваши беспокойства?

Постоянно говорит вам, что делать?

Заставляет вас чувствовать себя "недостаточно хорошим"? Вынудили ли постоянные унижения вашего партнера принять это сообщение?

Когда вы описываете свои чувства, пытается ли ваш партнер превзойти ваши чувства своими собственными историями?

Он/она ревнует вас?

Вашему партнеру не хватает сострадания?

Поддерживает ли он только то, что хорошо для него или ее?

Вы постоянно испытываете нехватку эмоциональной близости со своим партнером?

Вы постоянно сомневались, любит ли вас ваш партнер?

Ваш партнер слишком осознает мнение других?

Ваш партнер занимается властью и контролем, стремясь их получить любой ценой?

Занимается имиджем и тем, как все выглядит другим?

Кажется ли, что у вашего партнера нет системы ценностей, нет устойчивого представления о том, что хорошо и что плохо в своем поведении?

После развода ваш партнер все еще хочет эксплуатировать вас? Или ваш партнер так и не успокоился?

Когда вы пытаетесь обсудить со своим партнером свои жизненные проблемы, меняет ли он тему так, что вы заканчиваете говорить о проблемах своего партнера?

Чувствуете, что ваш партнер вас не принимает?

Критикует ли ваш партнер и осуждает вас и других?

Чувствуете ли вы, что ваш партнер не знает и не ценит подлинного вас, не хочет знать подлинного вас?

Ведет ли ваш партнер себя так, будто мир должен вращаться вокруг него или на нее?

Ваш партнер кажется фальшивым?

Переходит от грандиозности к депрессивному настроению?

Пытается конкурировать с вами?

Когда в вашей жизни случается что-то тяжелое (например, несчастный случай, болезнь), реагирует ли ваш партнер обеспокоенностью о том, как это повлияет на него или ее, а не заботой о вас?

Ваш партнер слишком обеспокоен мнением других?

Чувствуете ли вы, что ваш партнер использует вас?

Чувствуете ли вы ответственность за болезни или болезни своего партнера?

Чувствуете, что ваш партнер вас не принимает?

Критикует ли ваш партнер и осуждает вас и других?

Раньше мы писали, как правильно разойтись с любимым человеком и почему не получается построить отношения.