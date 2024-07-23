Які напої викликають численні прищі на обличчі — відповідь косметологів

Псують шкіру обличчя — які напої викликають велику кількість прищів
Якщо людина має проблемну шкіру, їй точно не варто вживати ці продукти. Косметологи розкрили зв'язок між популярними напоями та обсипанням обличчя прищами.
Про це написав Glamour.
Кава
Кава викликає спазм судин, в результаті шкіра недоотримує необхідну кількість кисню. Також кофеїн стимулює вироблення кортизолу (гормон стресу), погіршує всмоктуваність корисних мінералів та вітамінів. Нарешті він уповільнює синтез колагену — білка, який забезпечує гладкість та пружність шкіри.
Всі ці фактори псують стан обличчя, підсилюють схильність до запалення й прищів.
Молоко
Цей напій може погіршувати стан шкіри обличчя через вміст гормонів росту, тестостерону та прогестерону. А лактоза викликає зростання інсуліну в організмі.
Найшкідливіший для шкіри обличчя варіант — це кава з молоком та цукром. Підшлункова залоза після такого напою довго приходитиме до тями, що обов'язково позначиться на стані шкіри
Велика кількість цукру в раціоні завдає найбільшої шкоди здоров’ю шкіри. Адже цукор змінює склад шкірного сала, сприяючи втраті антибактеріальних, антимікотичних та інших захисних властивостей. В результаті шкіра стає уразливою, тьмяною, сухою та зневодненою.
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