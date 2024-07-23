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Псують шкіру обличчя — які напої викликають велику кількість прищів

23 липня 2024 01:10
Олександр Мунтян - Редактор
Які напої викликають численні прищі на обличчі — відповідь косметологів
Кава з молоком. Фото: coffeescience.org
Олександр Мунтян - Редактор

Якщо людина має проблемну шкіру, їй точно не варто вживати ці продукти. Косметологи розкрили зв'язок між популярними напоями та обсипанням обличчя прищами.

Про це написав Glamour.

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Кава

Кава викликає спазм судин, в результаті шкіра недоотримує необхідну кількість кисню. Також кофеїн стимулює вироблення кортизолу (гормон стресу), погіршує всмоктуваність корисних мінералів та вітамінів. Нарешті він уповільнює синтез колагену — білка, який забезпечує гладкість та пружність шкіри.

Всі ці фактори псують стан обличчя, підсилюють схильність до запалення й прищів.

Молоко

Цей напій може погіршувати стан шкіри обличчя через вміст гормонів росту, тестостерону та прогестерону. А лактоза викликає зростання інсуліну в організмі.

 

Псують шкіру обличчя — які напої викликають велику кількість прищів - фото 1
Фото: howstuffworks.com

Найшкідливіший для шкіри обличчя варіант — це кава з молоком та цукром. Підшлункова залоза після такого напою довго приходитиме до тями, що обов'язково позначиться на стані шкіри

Велика кількість цукру в раціоні завдає найбільшої шкоди здоров’ю шкіри. Адже цукор змінює склад шкірного сала, сприяючи втраті антибактеріальних, антимікотичних та інших захисних властивостей. В результаті шкіра стає уразливою, тьмяною, сухою та зневодненою.

Раніше вчені попередили про шкоду енергетиків для психіки молоді. Також ми писали, що в Британії синтезовано алкоголь, який ніколи не викликає похмілля.

цукор шкіра кава молоко обличчя косметолог кава з молоком

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