Чому після кави може виникнути сильний головний біль — відповідь лікарів

Кава не завжди безпечна. Фото: eatthis.com

Буває, що після ранкової кави починається головний біль. На це є причини, й не усім кавоманам вони сподобаються.

Про це йдеться в Instagram медичної спільноти.

Читайте також:

Відомо, що кофеїн є потужним стимулятором, який міститься у каві, чаї, чорному шоколаді, енергетичних напоях, Кока-Колі тощо.

Скриншот з Instagram sviy.doc

Причини виникнення головного болю від кави

Підвищена чутливість до кофеїну. У деяких людей молекула кофеїну викликає неприємні симптоми.

У деяких людей молекула кофеїну викликає неприємні симптоми. Надмірне вживання кофеїну. Головний біль від кави лікується, так само як від надмірного вживання ліків.

Головний біль від кави лікується, так само як від надмірного вживання ліків. Алергія на кофеїн. У деяких людей молекула кофеїну викликає алергічні реакції.

У деяких людей молекула кофеїну викликає алергічні реакції. Різка відмова від кофеїну. Зменшення звичної дози кофеїну навіть на 30 мг може викликати головний біль.

Зменшення звичної дози кофеїну навіть на 30 мг може викликати головний біль. Зміна дозування кофеїну. Якщо людина звикла пити дві чашки кави на день, але раптово збільшили дозування до чотирьох, то виникне головний біль.

Фото: infornicle.com

Раніше ми писали, чим арабіка відрізняється від робусти і який сорт кави краще. Також розповідали, як правильно зберігати мелену каву та в зернах у домашніх умовах.