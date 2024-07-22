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Невдалий початок дня — чому після кави може виникнути сильний головний біль

22 липня 2024 01:14
Олександр Мунтян - Редактор
Чому після кави може виникнути сильний головний біль — відповідь лікарів
Кава не завжди безпечна. Фото: eatthis.com
Олександр Мунтян - Редактор

Буває, що після ранкової кави починається головний біль. На це є причини, й не усім кавоманам вони сподобаються.

Про це йдеться в Instagram медичної спільноти.

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Відомо, що кофеїн є потужним стимулятором, який міститься у каві, чаї, чорному шоколаді, енергетичних напоях, Кока-Колі тощо.

 

Невдалий початок дня — чому після кави може виникнути сильний головний біль - фото 1
Скриншот з Instagram sviy.doc

Причини виникнення головного болю від кави

  • Підвищена чутливість до кофеїну. У деяких людей молекула кофеїну викликає неприємні симптоми.
  • Надмірне вживання кофеїну. Головний біль від кави лікується, так само як від надмірного вживання ліків.
  • Алергія на кофеїн. У деяких людей молекула кофеїну викликає алергічні реакції.
  • Різка відмова від кофеїну. Зменшення звичної дози кофеїну навіть на 30 мг може викликати головний біль.
  • Зміна дозування кофеїну. Якщо людина звикла пити дві чашки кави на день, але раптово збільшили дозування до чотирьох, то виникне головний біль.

 

Невдалий початок дня — чому після кави може виникнути сильний головний біль - фото 2
Фото: infornicle.com

Раніше ми писали, чим арабіка відрізняється від робусти і який сорт кави краще. Також розповідали, як правильно зберігати мелену каву та в зернах у домашніх умовах.

здоров'я кава головний біль кофеїн

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