Почему после кофе может появиться сильная головная боль — ответ врачей

Кофе не всегда безопасен. Фото: eatthis.com

Бывает, что после утреннего кофе начинается головная боль. На это есть причины, и не всем кофеманам они понравятся.

Об этом говорится в Instagram медицинского сообщества.

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Известно, что кофеин является мощным стимулятором, содержащимся в кофе, чае, черном шоколаде, энергетических напитках, Кока-Коле и т.д.

Скриншот из Instagram sviy.doc

Причины возникновения головных болей от кофе

Повышенная чувствительность к кофеину. У некоторых людей молекула кофеина вызывает неприятные симптомы.

У некоторых людей молекула кофеина вызывает неприятные симптомы. Чрезмерное употребление кофеина. Головная боль от кофе лечится, так же как и от чрезмерного употребления лекарства.

Головная боль от кофе лечится, так же как и от чрезмерного употребления лекарства. Аллергия на кофеин. У некоторых людей молекула кофеина вызывает аллергические реакции.

У некоторых людей молекула кофеина вызывает аллергические реакции. Резкий отказ от кофеина. Уменьшение привычной дозы кофеина даже на 30 мг может вызвать головную боль.

Уменьшение привычной дозы кофеина даже на 30 мг может вызвать головную боль. Изменение дозировки кофеина. Если человек привык пить две чашки кофе в день, но внезапно увеличили дозировку до четырех, то возникнет головная боль.

Фото: infornicle.com

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