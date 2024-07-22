Почему после кофе может появиться сильная головная боль — ответ врачей

Неудачное начало дня — почему после кофе может появиться сильная головная боль
22 июля 2024 01:14
Кофе не всегда безопасен. Фото: eatthis.com
Бывает, что после утреннего кофе начинается головная боль. На это есть причины, и не всем кофеманам они понравятся.
Об этом говорится в Instagram медицинского сообщества.
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Известно, что кофеин является мощным стимулятором, содержащимся в кофе, чае, черном шоколаде, энергетических напитках, Кока-Коле и т.д.
Причины возникновения головных болей от кофе
- Повышенная чувствительность к кофеину. У некоторых людей молекула кофеина вызывает неприятные симптомы.
- Чрезмерное употребление кофеина. Головная боль от кофе лечится, так же как и от чрезмерного употребления лекарства.
- Аллергия на кофеин. У некоторых людей молекула кофеина вызывает аллергические реакции.
- Резкий отказ от кофеина. Уменьшение привычной дозы кофеина даже на 30 мг может вызвать головную боль.
- Изменение дозировки кофеина. Если человек привык пить две чашки кофе в день, но внезапно увеличили дозировку до четырех, то возникнет головная боль.
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