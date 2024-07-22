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Неудачное начало дня — почему после кофе может появиться сильная головная боль

22 июля 2024 01:14
Александр Мунтян - Редактор
Почему после кофе может появиться сильная головная боль — ответ врачей
Кофе не всегда безопасен. Фото: eatthis.com
Александр Мунтян - Редактор

Бывает, что после утреннего кофе начинается головная боль. На это есть причины, и не всем кофеманам они понравятся.

Об этом говорится в Instagram медицинского сообщества.

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Известно, что кофеин является мощным стимулятором, содержащимся в кофе, чае, черном шоколаде, энергетических напитках, Кока-Коле и т.д.

 

Неудачное начало дня — почему после кофе может возникнуть сильная головная боль - фото 1
Скриншот из Instagram sviy.doc

Причины возникновения головных болей от кофе

  • Повышенная чувствительность к кофеину. У некоторых людей молекула кофеина вызывает неприятные симптомы.
  • Чрезмерное употребление кофеина. Головная боль от кофе лечится, так же как и от чрезмерного употребления лекарства.
  • Аллергия на кофеин. У некоторых людей молекула кофеина вызывает аллергические реакции.
  • Резкий отказ от кофеина. Уменьшение привычной дозы кофеина даже на 30 мг может вызвать головную боль.
  • Изменение дозировки кофеина. Если человек привык пить две чашки кофе в день, но внезапно увеличили дозировку до четырех, то возникнет головная боль.

 

Неудачное начало дня — почему после кофе может возникнуть сильная головная боль - фото 2
Фото: infornicle.com

Ранее мы писали, чем арабика отличается от робусты и какой сорт кофе лучше. Также рассказывали, как правильно хранить молотый кофе и в зернах в домашних условиях.

здоровье кофе головная боль кофеин

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