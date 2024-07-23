Какие напитки вызывают многочисленные прыщи на лице — ответ косметологов

Кофе с молоком. Фото: coffeescience.org

Если у человека проблемная кожа, ему точно не стоит употреблять эти продукты. Косметологи раскрыли связь между популярными напитками и обсыпанием лица прыщами.

Об этом написал Glamour.

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Кофе

Кофе вызывает спазм сосудов, в результате кожа недополучает необходимое количество кислорода. Также кофеин стимулирует выработку кортизола (гормон стресса), ухудшает впитываемость полезных минералов и витаминов. Наконец, он замедляет синтез коллагена — белка, который обеспечивает гладкость и упругость кожи.

Все эти факторы портят состояние лица, усиливают склонность к воспалению и прыщам.

Молоко

Этот напиток может ухудшать состояние кожи лица из-за содержания гормонов роста, тестостерона и прогестерона. А лактоза вызывает рост инсулина в организме.

Фото: howstuffworks.com

Самый вредный для кожи лица вариант — это кофе с молоком и сахаром. Поджелудочная железа после такого напитка будет долго приходить в себя, что обязательно скажется на состоянии кожи.

Большое количество сахара в рационе наносит наибольший вред здоровью кожи. Ведь сахар изменяет состав кожного сала, способствуя потере антибактериальных, антимикотических и других защитных свойств. В результате кожа становится уязвимой, тусклой, сухой и обезвоженной.

Ранее ученые предупредили о вреде энергетиков для психики молодежи. Также мы писали, что в Британии синтезировали алкоголь, никогда не вызывающий похмелья.