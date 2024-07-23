Какие напитки вызывают многочисленные прыщи на лице — ответ косметологов

Портят кожу лица — какие напитки вызывают большое количество прыщей
Если у человека проблемная кожа, ему точно не стоит употреблять эти продукты. Косметологи раскрыли связь между популярными напитками и обсыпанием лица прыщами.
Об этом написал Glamour.
Кофе
Кофе вызывает спазм сосудов, в результате кожа недополучает необходимое количество кислорода. Также кофеин стимулирует выработку кортизола (гормон стресса), ухудшает впитываемость полезных минералов и витаминов. Наконец, он замедляет синтез коллагена — белка, который обеспечивает гладкость и упругость кожи.
Все эти факторы портят состояние лица, усиливают склонность к воспалению и прыщам.
Молоко
Этот напиток может ухудшать состояние кожи лица из-за содержания гормонов роста, тестостерона и прогестерона. А лактоза вызывает рост инсулина в организме.
Самый вредный для кожи лица вариант — это кофе с молоком и сахаром. Поджелудочная железа после такого напитка будет долго приходить в себя, что обязательно скажется на состоянии кожи.
Большое количество сахара в рационе наносит наибольший вред здоровью кожи. Ведь сахар изменяет состав кожного сала, способствуя потере антибактериальных, антимикотических и других защитных свойств. В результате кожа становится уязвимой, тусклой, сухой и обезвоженной.
Ранее ученые предупредили о вреде энергетиков для психики молодежи. Также мы писали, что в Британии синтезировали алкоголь, никогда не вызывающий похмелья.
Читайте Новини.LIVE!