Що таке розлад харчової поведінки?

Неконтрольований апетит. Фото: Freepik

Марина Кісаделі Редактор рубрики медицина

Якщо ви коли-небудь стикалися з непереборним бажанням їсти, навіть коли ви не голодні, або поринали в потік нестримних перекусів, то знаєте, наскільки це може бути тяжко та дискомфортно.

Про це повідомила психологиня Наталія Бірюкова.

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Тяга до солодкого. Фото: Freepik

"Компульсивне переїдання — це заїдання чогось. Тобто є якась емоція, якесь почуття, переживання, з яким ви не бажаєте зустрічатися, бо не можете його витримати. І в момент, коли це почуття виникає, з'явилася звичка його "зажовувати". Це робиться для того, щоб максимально відволіктися, для того, що його не відчувати, почати щось є і є доти, доки не прийде відчуття не просто насичення, а відчуття, що ти вже дихати не можеш. І в цей момент, окрім відчуття тяжкості в тілі, ми вже нічого не відчуваємо", — пояснила психологиня.

Що в такому разі робити?

"Потрібно поставити собі питання, що саме ви заїдаєте. Від якого почуття чи стан я тікаю у цю їжу. Що саме я глушу і що не хочу відчувати", — резюмувала лікарка.

Дівчина їсть піцу. Фото: Freepik

Іноді самостійно впоратися з розладами харчової поведінки не виходить. У такому разі краще звернутися до фахівця, щоб відшукати корінь проблеми.

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