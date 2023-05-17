Что такое расстройство пищевого поведения?

Неконтролируемый аппетит. Фото: Freepik

Марина Кисадели Редактор рубрики медицина

Если вы когда-нибудь сталкивались с непреодолимым желанием есть, даже если вы не голодны или погружались в поток безудержных перекусов, то знаете, насколько это может быть тяжело и дискомфортно.

Об этом сообщила психолог Наталья Бирюкова .

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Тяга к сладкому. Фото: Freepik

"Компульсивное переедание - это заедание чего-то. То есть есть какая-то эмоция, какое-то чувство, переживание, с которым вы не хотите встречаться, потому что не можете его выдержать. И в момент, когда это чувство возникает, появилась привычка его "зажевывать". делается для того, чтобы максимально отвлечься, для того, что его не испытывать, начать что-то есть и есть, пока не придет ощущение не просто насыщения, а ощущения, что ты уже дышать не можешь.И в этот момент, кроме ощущения тяжести в теле, мы уже ничего не чувствуем", — объяснила психолог.

Что делать в таком случае?

"Нужно задать себе вопрос, что именно вы заедаете. От какого чувства или состояния я убегаю в эту еду. Что именно я глушу и что не хочу чувствовать", — резюмировала врач.

Девушка ест пиццу. Фото: Freepik

Иногда самостоятельно справиться с расстройствами пищевого поведения не выходит. В таком случае лучше обратиться к специалисту, чтобы найти корень проблемы.

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