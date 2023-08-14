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Про неймовірну користь кардамону ви навіть і не здогадувалися: навіщо його їсти

14 серпня 2023 21:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Яку користь має кардамон – як він впливає на здоров'я людини
Кардамон, який позитивно впливає на здоров'я людини. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики розкрили дуже неочікувану правду про те, як кардамон впливає на здоров’я людини. Виявляється, ця досить популярна спеція здатна покращувати апетит, прибирати небажані зайві кілограми та зменшувати запалення в організмі людини.

Про це повідомляють у журналі International Journal of Molecular Sciences.

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Які корисні компоненти містить кардамон?

Медики стверджують, що зерна кардамону у своєму складі мають ефірні масла та рослинні жири. Крім того, ця спеція містить таку речовину, як гингерол, яка допомагає прянощі мати пекучий смак. Ще ця спеція має у своєму складі корисні мікроелементи, а також вітаміни групи А, B, C та Е.

Кардамон
Кардамон, який містить вітаміни та мікроелементи. Фото: Freepik

За словами дослідників, кардамон не користується великою популярністю в США, але в інших країнах світу його активно вживають. 

Вплив кардамону на здоров’я людини

Медики стверджують, що ця спеція здатна позбавляти людину від зайвих кілограм та підтримувати вагу її тіла. Водночас, ці прянощі здатні покращувати апетит та споживання продуктів харчування людиною.

Крім того, кардамон має протизапальні властивості та здатний уповільнювати процеси запалення в організмі людини. 

Кардамон
Кардамон, який має протизапальні властивості. Фото: Freepik

За словами медиків, кардамон має дивовижну властивість, яка позитивно впливає на організм. Вони стверджують, що цю популярну в багатьох країнах спецію можна використовувати "як стимулятор загального здоров’я".

Більш того, насіння кардамону можна використовувати одразу в різних сферах промисловості. Наприклад, їх можна використовувати у спортивній сфері, як корисний продукт харчування та як дієтичну добавку. Саме через це медики радять додати кардамон до свого раціону харчування.

Нагадаємо, ми писали про те, кому категорично забороняється вживати кавун через його вплив на здоров’я.

Раніше ми розповідали про те, які небезпечні продукти харчування медики не радять вживати на сніданок. 

Також ми повідомляли про те, яким категоріям людей категорично не можна вживати яйця.

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