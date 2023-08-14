Яку користь має кардамон – як він впливає на здоров'я людини

Кардамон, який позитивно впливає на здоров'я людини. Фото: скриншот з YouTube

Медики розкрили дуже неочікувану правду про те, як кардамон впливає на здоров’я людини. Виявляється, ця досить популярна спеція здатна покращувати апетит, прибирати небажані зайві кілограми та зменшувати запалення в організмі людини.

Про це повідомляють у журналі International Journal of Molecular Sciences.

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Медики стверджують, що зерна кардамону у своєму складі мають ефірні масла та рослинні жири. Крім того, ця спеція містить таку речовину, як гингерол, яка допомагає прянощі мати пекучий смак. Ще ця спеція має у своєму складі корисні мікроелементи, а також вітаміни групи А, B, C та Е.

Кардамон, який містить вітаміни та мікроелементи. Фото: Freepik

За словами дослідників, кардамон не користується великою популярністю в США, але в інших країнах світу його активно вживають.

Вплив кардамону на здоров’я людини

Медики стверджують, що ця спеція здатна позбавляти людину від зайвих кілограм та підтримувати вагу її тіла. Водночас, ці прянощі здатні покращувати апетит та споживання продуктів харчування людиною.

Крім того, кардамон має протизапальні властивості та здатний уповільнювати процеси запалення в організмі людини.

Кардамон, який має протизапальні властивості. Фото: Freepik

За словами медиків, кардамон має дивовижну властивість, яка позитивно впливає на організм. Вони стверджують, що цю популярну в багатьох країнах спецію можна використовувати "як стимулятор загального здоров’я".

Більш того, насіння кардамону можна використовувати одразу в різних сферах промисловості. Наприклад, їх можна використовувати у спортивній сфері, як корисний продукт харчування та як дієтичну добавку. Саме через це медики радять додати кардамон до свого раціону харчування.

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