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О невероятной пользе кардамона вы даже не догадывались: зачем его есть

14 августа 2023 21:47
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Какую пользу имеет кардамон – как он влияет на здоровье человека
Кардамон, положительно влияющий на здоровье человека. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Медики раскрыли очень неожиданную правду о том, как кардамон влияет на здоровье человека. Оказывается, эта достаточно популярная специя способна улучшать аппетит, убирать нежелательные лишние килограммы и снижать воспаление в организме человека.

Об этом сообщают в журнале International Journal of Molecular Sciences.

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Медики утверждают, что зерна кардамона в своем составе имеют эфирные масла и растительные жиры. Кроме того, эта специя содержит такое вещество, как гингерол, которое помогает пряности иметь жгучий вкус. Еще эта специя содержит в своем составе полезные микроэлементы, а также витамины группы А, B, C и Е.

Кардомон
Кардамон, содержащий витамины и микроэлементы. Фото: Freepik

По словам исследователей, кардамон не пользуется большой популярностью в США, но в других странах мира его активно используют.

Влияние кардамона на здоровье человека

Медики утверждают, что эта специя способна избавлять человека от лишних килограмм и поддерживать вес его тела. В то же время, эти пряности способны улучшать аппетит и потребление продуктов питания человеком.

Кроме того, кардамон обладает противовоспалительными свойствами и способен замедлять процессы воспаления в организме человека.

Кардомон
Кардамон, обладающий противовоспалительными свойствами. Фото: Freepik

По словам медиков, кардамон обладает удивительным свойством, которое положительно влияет на организм. Они утверждают, что эту популярную во многих странах специю можно использовать как стимулятор общего здоровья.

Более того, семена кардамона можно использовать сразу в разных сферах промышленности. К примеру, их можно использовать в спортивной сфере, как полезный продукт питания и как диетическую добавку. Именно поэтому медики советуют добавить кардамон в свой рацион питания.

Напомним, мы писали о том, кому категорически запрещается употреблять арбуз из-за его влияния на здоровье.

Ранее мы рассказывали о том, какие опасные продукты питания медики не рекомендуют употреблять на завтрак.

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