Кому не можна їсти помідори – хто під загрозою

Чоловік, який вживає помідор. Фото: Freepik

Попри корисні властивості помідорів, які вирощують і споживають у всьому світі, вони мають й шкоду для здоров’я. Медики пояснили, яким людям категорично забороняється вживати свіжі та консервовані помідори.

Про це повідомляє Food Network.

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Медики стверджують, що до складу томатів входить велика кількість кислот, через що їх категорично не можна вживати певним категоріям людей. Йдеться про багато захворювань, через які помідори можна їсти далеко не всім.

Жінка, яка вживає помідор. Фото: Freepik

Кому категорично не можна їсти помідори?

Лікарі кажуть, що помідори не можна вживати людям, які мають проблеми з нирками та шлунково-кишковим трактом. Також варто від них відмовитися й людям, які страждають від подагри, поліартритів та артритів.

Артрит, з яким не можна їсти помідори. Фото: Freepik

Людям з камнями в жовчовивідних шляхах та жовчному міхурі теж варто відмовитися від томатів, адже вони мають жовчогінний ефект. Прибрати їх зі свого раціону харчування також слід і тим, хто має підвищену кислотність шлунку та алергічну реакцію, а також вагітним жінкам та тим, хто годує дітей, адже помідори — це сильний алерген.

Через вміст щавлевої кислоти помідори категорично не можна вживати людям із каменями та піском у нирках. Не рекомендується також їсти помідори й тим, хто має проблеми із сечостатевою системою. Все це через вміст щавлевої кислоти, яка порушує водно-сольовий обмін.

Помідори, які містять щавлеву кислоту. Фото: Freepik

Через цю ж кислоту помідори можуть спровокувати появу сильного болю в суглобах, а також утворення каменів у нирках. Не можна також їх їсти й людям із запаленням підшлункової залози та виразкою. Медики також стверджують, що помідори збільшують нікотинову залежність.

Кому слід бути обережними з помідорами та що треба знати?

Обережно їсти томати потрібно тим, хто страждає від гіпертонії та інших хвороб серцево-судинної системи. При гіпертонії не можна їсти мариновані, консервовані та квашені помідори. Їсти помідори потрібно тільки у стиглому вигляді та у помірній кількості, адже у незрілих плодах є отруйний алкалоїд соланін.

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