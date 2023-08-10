Кому нельзя есть помидоры – кто под угрозой

Мужчина, который употребляет помидор. Фото: Freepik

Несмотря на полезные свойства помидоров, которые выращивают и потребляют во всем мире, они имеют и вред для здоровья. Медики объяснили, каким людям категорически запрещается употреблять свежие и консервированные помидоры.

Об этом сообщает Food Network.

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Медики утверждают, что в состав томатов входит большое количество кислот, поэтому их категорически нельзя употреблять определенным категориям людей. Речь идет о многих заболеваниях, из-за которых помидоры можно есть далеко не всем.

Женщина, которая употребляет помидор. Фото: Freepik

Кому категорически нельзя есть помидоры?

Врачи говорят, что помидоры нельзя употреблять людям, у которых проблемы с почками и желудочно-кишечным трактом. Также стоит от них отказаться и людям, страдающим от подагры, полиартритов и артритов.

Артрит, с которым нельзя есть помидоры. Фото: Freepik

Людям с камнями в желчевыводящих путях и желчном пузыре тоже следует отказаться от томатов, ведь они обладают желчегонным эффектом. Убрать их из своего рациона питания также следует и тем, кто имеет повышенную кислотность желудка и аллергическую реакцию, а также беременным женщинам и тем, кто кормит детей, ведь помидоры — это сильный аллерген.

Из-за содержания щавелевой кислоты помидоры категорически нельзя употреблять людям с камнями и песком в почках. Не рекомендуется также есть помидоры и тем, кто испытывает проблемы с мочеполовой системой. Все это из-за содержания щавелевой кислоты, которая нарушает водно-солевой обмен.

Помидоры, содержащие щавелевую кислоту. Фото: Freepik

Из-за этой же кислоты помидоры могут спровоцировать появление сильной боли в суставах, а также образование камней в почках. Нельзя также их есть и людям с воспалением поджелудочной железы и язвой. Медики также утверждают, что помидоры увеличивают никотиновую зависимость.

Кому нужно быть осторожными с помидорами и что нужно знать?

Осторожно есть томаты нужно тем, кто страдает от гипертонии и других болезней сердечно-сосудистой системы. При гипертонии нельзя есть маринованные, консервированные и квашеные помидоры. Есть помидоры нужно только в спелом виде и в умеренном количестве, ведь в незрелых плодах есть ядовитый алкалоид соланин.

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