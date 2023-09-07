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Порушують вироблення тестостерону: що категорично не можна їсти чоловікам

7 вересня 2023 21:25
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор
Що медики не радять їсти чоловікам – список продуктів
Чоловік, який їсть піцу, лежачи на дивані. Фото: Freepik
72fa62a4-8fb1-4717-4804-0c7a2ef03900 - Аліса Полякова
Аліса Полякова
редактор

У чоловічому здоров’ї дуже важливу роль грає такий гормон, як тестостерон, але через деяку їжу він виробляється в недостатній кількості. Медики пояснили, які продукти харчування дуже погано впливають на стан чоловічого здоров’я.

Про це повідомляє Men's Health.

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Пиво

Ні для кого не секрет, що алкогольні напої погано впливають на рівень тестостерону в організмі. Пиво, крім алкоголю, містить ще фітоестрогени, через які в організмі відбуваються гормональні збої, а також рафіновані вуглеводи, які здатні спровокувати ожиріння. 

Пиво
Пиво, яке погано впливає на чоловіче здоров'я. Фото: Freepik

Фастфуд і копчена їжа

Рідкий дим дуже погано впливає на тканини яєчок, які виробляють тестостерон. Усі піци, гамбургери тощо провокують ожиріння, і через них в організмі виробляється не тестостерон, а естроген. 

Фастфуд
Фастфуд, який провокує ожиріння. Фото: Freepik

Тваринне м’ясо

М’ясо тварин, яких вирощували на гормонах, порушує гормональний фон людини. Йдеться про майже все, що є в магазинах, крім кролятини, баранини, морської риби і м’яса диких тварин.

Животное мясо
Тваринне м'ясо, яке здатне порушити гормональний фон. Фото: Freepik

Соя

Хоча соя містить повноцінний білок, до її складу входить жіночий гормон естрогену — фітоестроген. Тому не варто вживати сою чоловікам, які хочуть бути здоровими. Ще цей гормон входить до складу коров’ячого молока, тому медики не радять пити більше двох склянок на день.

Соя
Соя, яка містить жіночий гормон фітоестроген. Фото: Freepik

Кава

Цей напій є дуже сильним борцем з тестостероном, який є важливим для чоловічого здоров’я. Робота його полягає не тільки в тому, щоб зв’язати тестостерон кофеїном, а й речовин, які провокують вироблення естрогенів в організмі людини.

Кофе
Кава, яка погано впливає на організм чоловіків. Фото: Freepik

Надмірна кількість цукру і солі

На організм чоловіків також погано впливає надлишок солі та цукру. Продукти харчування містять достатню кількість солі, а у ягодах та фруктах є багато цукру. 

Соль
Сіль, яка є шкідливою для чоловіків. Фото: Freepik

Нагадаємо, ми писали про те, які продукти харчування здатні знизити артеріальний тиск людини. 

Раніше ми розповідали про те, які три продукти харчування можуть покращити настрій. 

Також ми повідомляли про те, які продукти не варто вживати на сніданок.

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