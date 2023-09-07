Що медики не радять їсти чоловікам – список продуктів

Порушують вироблення тестостерону: що категорично не можна їсти чоловікам
У чоловічому здоров’ї дуже важливу роль грає такий гормон, як тестостерон, але через деяку їжу він виробляється в недостатній кількості. Медики пояснили, які продукти харчування дуже погано впливають на стан чоловічого здоров’я.
Про це повідомляє Men's Health.
Що не слід вживати чоловікам
Пиво
Ні для кого не секрет, що алкогольні напої погано впливають на рівень тестостерону в організмі. Пиво, крім алкоголю, містить ще фітоестрогени, через які в організмі відбуваються гормональні збої, а також рафіновані вуглеводи, які здатні спровокувати ожиріння.
Фастфуд і копчена їжа
Рідкий дим дуже погано впливає на тканини яєчок, які виробляють тестостерон. Усі піци, гамбургери тощо провокують ожиріння, і через них в організмі виробляється не тестостерон, а естроген.
Тваринне м’ясо
М’ясо тварин, яких вирощували на гормонах, порушує гормональний фон людини. Йдеться про майже все, що є в магазинах, крім кролятини, баранини, морської риби і м’яса диких тварин.
Соя
Хоча соя містить повноцінний білок, до її складу входить жіночий гормон естрогену — фітоестроген. Тому не варто вживати сою чоловікам, які хочуть бути здоровими. Ще цей гормон входить до складу коров’ячого молока, тому медики не радять пити більше двох склянок на день.
Кава
Цей напій є дуже сильним борцем з тестостероном, який є важливим для чоловічого здоров’я. Робота його полягає не тільки в тому, щоб зв’язати тестостерон кофеїном, а й речовин, які провокують вироблення естрогенів в організмі людини.
Надмірна кількість цукру і солі
На організм чоловіків також погано впливає надлишок солі та цукру. Продукти харчування містять достатню кількість солі, а у ягодах та фруктах є багато цукру.
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