Что медики не советуют есть мужчинам – список продуктов

Нарушают выработку тестостерона: что категорически нельзя есть мужчинам
В мужском здоровье очень важную роль играет такой гормон, как тестостерон, но из-за некоторой пищи он производится в недостаточном количестве. Медики объяснили, какие продукты питания очень плохо влияют на состояние мужского здоровья.
Об этом сообщает Men's Health.
Что не следует употреблять мужчинам
Пиво
Ни для кого не секрет, что алкогольные напитки плохо влияют на уровень тестостерона в организме. Пиво, кроме алкоголя, содержит еще фитоэстрогены, из-за которых в организме происходят гормональные сбои, а также рафинированные углеводы, которые способны спровоцировать ожирение.
Фастфуд и копченая еда
Жидкий дым очень плохо влияет на ткани яичек, производящих тестостерон. Все пиццы, гамбургеры и т.д. провоцируют ожирение, и из-за них в организме производится не тестостерон, а эстроген.
Животное мясо
Мясо животных, выращиваемых на гормонах, нарушает гормональный фон человека. Речь идет о почти всем, что есть в магазинах, кроме крольчатины, баранины, морской рыбы и мяса диких животных.
Соя
Хотя соя и содержит полноценный белок, в ее состав входит женский гормон эстрогена — фитоэстроген. Поэтому не стоит употреблять сою мужчинам, желающим быть здоровыми. Еще этот гормон входит в состав коровьего молока, поэтому медики не советуют пить больше двух стаканов в день.
Кофе
Этот напиток является очень сильным борцом с тестостероном, который важен для мужского здоровья. Работа его состоит не только в том, чтобы связать тестостерон с кофеином, но и веществ, провоцирующих выработку эстрогенов в организме человека.
Чрезмерное количество сахара и соли
На организм мужчин также плохо влияет избыток соли и сахара. Продукты питания содержат достаточное количество соли, а в ягодах и фруктах много сахара.
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