Что медики не советуют есть мужчинам – список продуктов

Мужчина, который ест пиццу, лежа на диване. Фото: Freepik

В мужском здоровье очень важную роль играет такой гормон, как тестостерон, но из-за некоторой пищи он производится в недостаточном количестве. Медики объяснили, какие продукты питания очень плохо влияют на состояние мужского здоровья.

Об этом сообщает Men's Health.

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Пиво

Ни для кого не секрет, что алкогольные напитки плохо влияют на уровень тестостерона в организме. Пиво, кроме алкоголя, содержит еще фитоэстрогены, из-за которых в организме происходят гормональные сбои, а также рафинированные углеводы, которые способны спровоцировать ожирение.

Пиво, которое плохо влияет на мужское здоровье. Фото: Freepik

Фастфуд и копченая еда

Жидкий дым очень плохо влияет на ткани яичек, производящих тестостерон. Все пиццы, гамбургеры и т.д. провоцируют ожирение, и из-за них в организме производится не тестостерон, а эстроген.

Фастфуд, провоцирующий ожирение. Фото: Freepik

Животное мясо

Мясо животных, выращиваемых на гормонах, нарушает гормональный фон человека. Речь идет о почти всем, что есть в магазинах, кроме крольчатины, баранины, морской рыбы и мяса диких животных.

Животное мясо, способное нарушить гормональный фон. Фото: Freepik

Соя

Хотя соя и содержит полноценный белок, в ее состав входит женский гормон эстрогена — фитоэстроген. Поэтому не стоит употреблять сою мужчинам, желающим быть здоровыми. Еще этот гормон входит в состав коровьего молока, поэтому медики не советуют пить больше двух стаканов в день.

Соя, содержащая женский гормон фитоэстроген. Фото: Freepik

Кофе

Этот напиток является очень сильным борцом с тестостероном, который важен для мужского здоровья. Работа его состоит не только в том, чтобы связать тестостерон с кофеином, но и веществ, провоцирующих выработку эстрогенов в организме человека.

Кофе, плохо влияющий на организм мужчин. Фото: Freepik

Чрезмерное количество сахара и соли

На организм мужчин также плохо влияет избыток соли и сахара. Продукты питания содержат достаточное количество соли, а в ягодах и фруктах много сахара.

Соль, которая вредна для мужчин. Фото: Freepik

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