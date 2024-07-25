Який популярний напій викликає зневоднення організму — відповідь дієтолога

Парадоксальна рідина — який напій викликає зневоднення організму
Через сечогінний ефект кофеїну кава може швидко зневоднити людину. Скільки напою потрібно вжити, щоб виникли серйозні ризики.
Про це написав Cleveland Clinic.
Сечогінний засіб
Кава містить кофеїн, який є природним сечогінним засобом. Він збільшує утворення сечі, допомагаючи ниркам виводити додаткову сіль та воду.
Але оскільки кава більш як на 95% складається з води, її сечогінний ефект часто занадто низький, щоб зневоднити людину. Ті, хто постійно п’є каву, відчують навіть менший сечогінний ефект, позаяк їхній організм з часом може виробити толерантність до кофеїну.
До чого призводить надмірне вживання
Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) рекомендує дорослим вживати не більше 400 міліграмів кофеїну на день. Якщо людина п’є більше рекомендованої кількості кофеїну, то має ризик зневоднитися.
"Якщо ви п’єте напої з кофеїном протягом дня — каву, чаї та енергетичні напої", — зазначає дієтолог Бет Червоні.
Люди, які зазвичай не страждають від зневоднення, ймовірно, помітять симптоми трохи раніше та набагато серйозніші, ніж ті, хто мають хронічне зневоднення.
Симптоми зневоднення
- Головні болі.
- Запаморочення.
- Спантеличеність.
- Втома.
- Сухість у роті.
- Високий пульс та низький тиск.
- Озноб.
- М'язові судоми.
- Сеча темного кольору.
"Якщо у вас хронічне зневоднення, то не обов’язково з'являться головний біль або нудоту, але проблема полягає в тому, що з часом це може погіршити роботу нирок", — підкреслює Червоні.
Якщо ви пили каву цілий день й раптом з’явився будь-який з цих симптомів, слід негайно випити звичайної води. Напої з електролітами також можуть бути корисними, особливо якщо виникли запаморочення або втома.
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