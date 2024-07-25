Який популярний напій викликає зневоднення організму — відповідь дієтолога

Ще чашку? Фото: health.harvard.edu

Через сечогінний ефект кофеїну кава може швидко зневоднити людину. Скільки напою потрібно вжити, щоб виникли серйозні ризики.

Про це написав Cleveland Clinic.

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Сечогінний засіб

Кава містить кофеїн, який є природним сечогінним засобом. Він збільшує утворення сечі, допомагаючи ниркам виводити додаткову сіль та воду.

Але оскільки кава більш як на 95% складається з води, її сечогінний ефект часто занадто низький, щоб зневоднити людину. Ті, хто постійно п’є каву, відчують навіть менший сечогінний ефект, позаяк їхній організм з часом може виробити толерантність до кофеїну.

До чого призводить надмірне вживання

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) рекомендує дорослим вживати не більше 400 міліграмів кофеїну на день. Якщо людина п’є більше рекомендованої кількості кофеїну, то має ризик зневоднитися.

"Якщо ви п’єте напої з кофеїном протягом дня — каву, чаї та енергетичні напої", — зазначає дієтолог Бет Червоні.

Люди, які зазвичай не страждають від зневоднення, ймовірно, помітять симптоми трохи раніше та набагато серйозніші, ніж ті, хто мають хронічне зневоднення.

Фото: usatoday.com

Симптоми зневоднення

Головні болі.

Запаморочення.

Спантеличеність.

Втома.

Сухість у роті.

Високий пульс та низький тиск.

Озноб.

М'язові судоми.

Сеча темного кольору.

"Якщо у вас хронічне зневоднення, то не обов’язково з'являться головний біль або нудоту, але проблема полягає в тому, що з часом це може погіршити роботу нирок", — підкреслює Червоні.

Якщо ви пили каву цілий день й раптом з’явився будь-який з цих симптомів, слід негайно випити звичайної води. Напої з електролітами також можуть бути корисними, особливо якщо виникли запаморочення або втома.

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