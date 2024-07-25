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Парадоксальна рідина — який напій викликає зневоднення організму

25 липня 2024 01:04
Олександр Мунтян - Редактор
Який популярний напій викликає зневоднення організму — відповідь дієтолога
Ще чашку? Фото: health.harvard.edu
Олександр Мунтян - Редактор

Через сечогінний ефект кофеїну кава може швидко зневоднити людину. Скільки напою потрібно вжити, щоб виникли серйозні ризики.

Про це написав Cleveland Clinic.

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Кава містить кофеїн, який є природним сечогінним засобом. Він збільшує утворення сечі, допомагаючи ниркам виводити додаткову сіль та воду.

Але оскільки кава більш як на 95% складається з води, її сечогінний ефект часто занадто низький, щоб зневоднити людину. Ті, хто постійно п’є каву, відчують навіть менший сечогінний ефект, позаяк їхній організм з часом може виробити толерантність до кофеїну.

До чого призводить надмірне вживання

Управління з контролю за продуктами й ліками США (FDA) рекомендує дорослим вживати не більше 400 міліграмів кофеїну на день. Якщо людина п’є більше рекомендованої кількості кофеїну, то має ризик зневоднитися.

"Якщо ви п’єте напої з кофеїном протягом дня — каву, чаї та енергетичні напої", — зазначає дієтолог Бет Червоні.

Люди, які зазвичай не страждають від зневоднення, ймовірно, помітять симптоми трохи раніше та набагато серйозніші, ніж ті, хто мають хронічне зневоднення.

 

Парадоксальна рідина — який напій викликає зневоднення організму - фото 1
Фото: usatoday.com

Симптоми зневоднення

  • Головні болі.
  • Запаморочення.
  • Спантеличеність.
  • Втома.
  • Сухість у роті.
  • Високий пульс та низький тиск.
  • Озноб.
  • М'язові судоми.
  • Сеча темного кольору.

"Якщо у вас хронічне зневоднення, то не обов’язково з'являться головний біль або нудоту, але проблема полягає в тому, що з часом це може погіршити роботу нирок", — підкреслює Червоні.

Якщо ви пили каву цілий день й раптом з’явився будь-який з цих симптомів, слід негайно випити звичайної води. Напої з електролітами також можуть бути корисними, особливо якщо виникли запаморочення або втома.

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