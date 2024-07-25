Какой популярный напиток вызывает обезвоживание организма — ответ диетолога

Парадоксальная жидкость — какой напиток вызывает обезвоживание организма
Из-за мочегонного эффекта кофеина кофе может быстро обезводить человека. Сколько напитка нужно употребить, чтобы возникли серьезные риски.
Об этом написал Cleveland Clinic.
Мочегонное средство
Кофе содержит кофеин, являющийся природным мочегонным средством. Он увеличивает образование мочи, помогая почкам выводить дополнительную соль и воду.
Но поскольку кофе более чем на 95% состоит из воды, его мочегонный эффект часто слишком низок, чтобы обезвоживать человека. Те, кто постоянно пьет кофе, ощутят даже меньший мочегонный эффект, поскольку их организм со временем может выработать толерантность к кофеину.
К чему приводит чрезмерное употребление
Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует взрослым употреблять не более 400 миллиграмм кофеина в день. Если человек пьет больше рекомендуемого количества кофеина, то имеет риск обезвоживания.
"Если вы пьете напитки с кофеином в течение дня — кофе, чаи и энергетические напитки", — отмечает диетолог Бет Червони.
Люди, обычно не страдающие от обезвоживания, вероятно, заметят симптомы несколько раньше и гораздо серьезнее, чем те, кто имеют хроническое обезвоживание.
Симптомы обезвоживания
- Головные боли.
- Головокружение.
- Озадаченность.
- Усталость.
- Сухость во рту.
- Высокий пульс и низкое давление.
- Озноб.
- Мышечные судороги.
- Моча темного цвета.
"Если у вас хроническое обезвоживание, то не обязательно появятся головные боли или тошнота, но проблема заключается в том, что со временем это может ухудшить работу почек", — подчеркивает Червони.
Если вы пили кофе целый день и вдруг появился любой из этих симптомов, следует немедленно выпить обычную воду. Напитки с электролитами также могут быть полезны, особенно если возникли головокружение или усталость.
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