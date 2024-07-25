Какой популярный напиток вызывает обезвоживание организма — ответ диетолога

Еще чашку? Фото: health.harvard.edu

Из-за мочегонного эффекта кофеина кофе может быстро обезводить человека. Сколько напитка нужно употребить, чтобы возникли серьезные риски.

Об этом написал Cleveland Clinic.

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Мочегонное средство

Кофе содержит кофеин, являющийся природным мочегонным средством. Он увеличивает образование мочи, помогая почкам выводить дополнительную соль и воду.

Но поскольку кофе более чем на 95% состоит из воды, его мочегонный эффект часто слишком низок, чтобы обезвоживать человека. Те, кто постоянно пьет кофе, ощутят даже меньший мочегонный эффект, поскольку их организм со временем может выработать толерантность к кофеину.

К чему приводит чрезмерное употребление

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) рекомендует взрослым употреблять не более 400 миллиграмм кофеина в день. Если человек пьет больше рекомендуемого количества кофеина, то имеет риск обезвоживания.

"Если вы пьете напитки с кофеином в течение дня — кофе, чаи и энергетические напитки", — отмечает диетолог Бет Червони.

Люди, обычно не страдающие от обезвоживания, вероятно, заметят симптомы несколько раньше и гораздо серьезнее, чем те, кто имеют хроническое обезвоживание.

Фото: usatoday.com

Симптомы обезвоживания

Головные боли.

Головокружение.

Озадаченность.

Усталость.

Сухость во рту.

Высокий пульс и низкое давление.

Озноб.

Мышечные судороги.

Моча темного цвета.

"Если у вас хроническое обезвоживание, то не обязательно появятся головные боли или тошнота, но проблема заключается в том, что со временем это может ухудшить работу почек", — подчеркивает Червони.

Если вы пили кофе целый день и вдруг появился любой из этих симптомов, следует немедленно выпить обычную воду. Напитки с электролитами также могут быть полезны, особенно если возникли головокружение или усталость.

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