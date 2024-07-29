Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Не витримають нирки — коли шкідливо пити звичайну воду arrow

Не витримають нирки — коли шкідливо пити звичайну воду

29 липня 2024 01:00
Олександр Мунтян - Редактор
Коли стає шкідливо пити звичайну воду — відповідь дієтолога
Жінка п'є воду. Фото: healthshots.com
Олександр Мунтян - Редактор

Нестача води може призвести до уповільнення метаболізму, що спровокує набір ваги та появу захворювань травної, кровоносної та нервової систем. Але, якщо сильно перевищити добову норму води, то й це матиме негативні наслідки для організму людини.

Про це написав BB News.

Читайте також:

Тиск на нирки та серце

Надмірна кількість води додатково навантажує нирки, яким доводиться більше фільтрувати рідини. Також, якщо регулярно перевищувати норму, може збільшитися обсяг крові, яка циркулює, через що підвищиться артеріальний тиск. Тому особливо уважно ставитися до кількості випитої води потрібно людям із серцево-судинними захворюваннями, нирковою недостатністю та з цукровим діабетом.

Втрата корисних мікроелементів

Якщо води дуже багато в організмі, вона вимиває важливі мінерали. Про слід пам'ятати тим, хто при інтенсивній фізичній активності втрачає корисні мікроелементи разом із потом. Саме тому професійні спортсмени споживають напої з електролітами, які відновлюють водно-сольовий баланс.

 

Не витримають нирки — коли шкідливо пити звичайну воду - фото 1
Фото: medicalnewstoday.com

Щоденна норма води

Щоденна норма обчислюється з розрахунку 30 мл води на кілограм ваги. Проте пити понад три літри небажано. Адже добова норма пиття залежить від кліматичних умов, температурного режиму та інтенсивності фізичної активності. Чим більше потовиділення протягом дня, тим вища необхідність заповнення рідини в організмі.

Літр води, випитий за раз, не принесе багато користі. Найкраще поповнювати водний запас невеликими обсягами протягом дня. Також гарною звичкою є випивати склянку вранці після пробудження, бо вночі організм активно фільтрує та втрачає воду.

Протягом дня людина отримує близько половини норми рідини з напоїв, супів, овочів та фруктів. Про це варто пам'ятати при розрахунку необхідної кількості води.

Раніше вчені попередили про шкоду енергетиків для психіки молоді. Також ми писали, що в Британії синтезовано алкоголь, який ніколи не викликає похмілля.

здоров'я вода напої нирки серце

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

24 липня 2024

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ