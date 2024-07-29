Коли стає шкідливо пити звичайну воду — відповідь дієтолога

Жінка п'є воду. Фото: healthshots.com

Нестача води може призвести до уповільнення метаболізму, що спровокує набір ваги та появу захворювань травної, кровоносної та нервової систем. Але, якщо сильно перевищити добову норму води, то й це матиме негативні наслідки для організму людини.

Про це написав BB News.

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Тиск на нирки та серце

Надмірна кількість води додатково навантажує нирки, яким доводиться більше фільтрувати рідини. Також, якщо регулярно перевищувати норму, може збільшитися обсяг крові, яка циркулює, через що підвищиться артеріальний тиск. Тому особливо уважно ставитися до кількості випитої води потрібно людям із серцево-судинними захворюваннями, нирковою недостатністю та з цукровим діабетом.

Втрата корисних мікроелементів

Якщо води дуже багато в організмі, вона вимиває важливі мінерали. Про слід пам'ятати тим, хто при інтенсивній фізичній активності втрачає корисні мікроелементи разом із потом. Саме тому професійні спортсмени споживають напої з електролітами, які відновлюють водно-сольовий баланс.

Фото: medicalnewstoday.com

Щоденна норма води

Щоденна норма обчислюється з розрахунку 30 мл води на кілограм ваги. Проте пити понад три літри небажано. Адже добова норма пиття залежить від кліматичних умов, температурного режиму та інтенсивності фізичної активності. Чим більше потовиділення протягом дня, тим вища необхідність заповнення рідини в організмі.

Літр води, випитий за раз, не принесе багато користі. Найкраще поповнювати водний запас невеликими обсягами протягом дня. Також гарною звичкою є випивати склянку вранці після пробудження, бо вночі організм активно фільтрує та втрачає воду.

Протягом дня людина отримує близько половини норми рідини з напоїв, супів, овочів та фруктів. Про це варто пам'ятати при розрахунку необхідної кількості води.

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