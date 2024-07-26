Які п'ять звичних напоїв зранку викликають запалення — відповідь дієтолога

Промислові соки. Фото: cordis.europa.eu

Звичні солодкі напої вживані зранку часто призводять до різких стрибків рівня цукру в крові, що сприяє резистентності до інсуліну, збільшенню ваги та хронічному запаленню. Це може закінчитися хворобами серця, діабетом та аутоімунними захворюваннями.

Про це She Finds розповіла дієтолог доктор Крутіка Нанаваті.

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Запалення — це природна імунна реакція, яка допомагає організму відновлюватися та захищатися від пошкоджень. Але ризики виникають, коли воно переходить до хронічної стадії.

Солодкі кавові напої

Чашка чорної кави вранці не зашкодить. Інша річ його солодкі варіанти — лате та капучино, наповнені сиропами та збитими вершками. Ці напої сприяють підвищенню рівня цукру в крові, збільшенню ваги та запаленню.

Фасовані соки

Магазинні фруктові соки часто містять концентрований цукор та не мають клітковини. Відсутність клітковини означає, що цукор у соку швидше всмоктується в кров, що призводить до миттєвого стрибка рівня цукру в крові.

Фото: everydayhealth.com

Спортивні напої

Ці напої розроблені для поповнення електролітів, втрачених під час інтенсивних фізичних вправ. Для звичайної людини, особливо вранці, вони можуть бути шкідливими. Високий вміст цукру призводить до швидкого стрибка енергії з наступним відкатом.

Газовані солодкі напої

Поєднання високого вмісту цукру та штучних добавок може з часом спричинити значні проблеми зі здоров’ям, зокрема підвищений ризик метаболічного синдрому та резистентності до інсуліну.

Магазинні смузі

Часто в них додають цукор та консерванти, що зводить нанівець користь фруктів та овочів, з яких вони зроблені. Такі смузі можуть призвести до стрибків рівня цукру в крові з наступним падінням, яке залишає людину млявою.

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