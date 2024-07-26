Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Здоров'я arrow Не лише алкоголь — п'ять звичних напоїв, які зранку викликають запалення arrow

Не лише алкоголь — п'ять звичних напоїв, які зранку викликають запалення

26 липня 2024 01:04
Олександр Мунтян - Редактор
Які п'ять звичних напоїв зранку викликають запалення — відповідь дієтолога
Промислові соки. Фото: cordis.europa.eu
Олександр Мунтян - Редактор

Звичні солодкі напої вживані зранку часто призводять до різких стрибків рівня цукру в крові, що сприяє резистентності до інсуліну, збільшенню ваги та хронічному запаленню. Це може закінчитися хворобами серця, діабетом та аутоімунними захворюваннями.

Про це She Finds розповіла дієтолог доктор Крутіка Нанаваті.

Читайте також:

Запалення — це природна імунна реакція, яка допомагає організму відновлюватися та захищатися від пошкоджень. Але ризики виникають, коли воно переходить до хронічної стадії.

Солодкі кавові напої

Чашка чорної кави вранці не зашкодить. Інша річ його солодкі варіанти — лате та капучино, наповнені сиропами та збитими вершками. Ці напої сприяють підвищенню рівня цукру в крові, збільшенню ваги та запаленню.

Фасовані соки

Магазинні фруктові соки часто містять концентрований цукор та не мають клітковини. Відсутність клітковини означає, що цукор у соку швидше всмоктується в кров, що призводить до миттєвого стрибка рівня цукру в крові.

 

Не лише алкоголь — п'ять звичних напоїв, які зранку призводять до запалення - фото 1
Фото: everydayhealth.com

Спортивні напої

Ці напої розроблені для поповнення електролітів, втрачених під час інтенсивних фізичних вправ. Для звичайної людини, особливо вранці, вони можуть бути шкідливими. Високий вміст цукру призводить до швидкого стрибка енергії з наступним відкатом.

Газовані солодкі напої

Поєднання високого вмісту цукру та штучних добавок може з часом спричинити значні проблеми зі здоров’ям, зокрема підвищений ризик метаболічного синдрому та резистентності до інсуліну.

Магазинні смузі

Часто в них додають цукор та консерванти, що зводить нанівець користь фруктів та овочів, з яких вони зроблені. Такі смузі можуть призвести до стрибків рівня цукру в крові з наступним падінням, яке залишає людину млявою.

Раніше ми писали, які напої викликають велику кількість прищів на обличчі. Також гінеколог розповіла, від яких напоїв жінкам варто утриматися в критичні дні.

цукор напої діабет Солодкі газовані напої ожиріння кава з молоком

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

18 липня 2024

11:33 Яремчук залишиться в Іспанії, але не у Валенсії — розпочалися переговори з відомим клубом

22 липня 2024

10:19 Ярмоленко може піти з Динамо — закордонний клуб хоче підписати українця

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

15 липня 2024

12:58 У Дніпро-1 назвали людей, які винні у ліквідації клубу