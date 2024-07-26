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Не только алкоголь — пять привычных напитков, которые с утра вызывают воспаление

26 июля 2024 01:04
Александр Мунтян - Редактор
Какие пять привычных напитков с утра вызывают воспаление — ответ диетолога
Промышленные соки. Фото: cordis.europa.eu
Александр Мунтян - Редактор

Привычные сладкие напитки употребляемые утром часто приводят к резким скачкам уровня сахара в крови, что способствует резистентности к инсулину, увеличению веса и хроническому воспалению. Это может закончиться болезнями сердца, диабетом и аутоиммунными заболеваниями.

Об этом She Finds рассказала диетолог доктор Крутика Нанавати.

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Воспаление — это естественная иммунная реакция, которая помогает организму восстанавливаться и защищаться от повреждений. Но риски возникают, когда оно переходит в хроническую стадию.

Сладкие кофейные напитки

Чашка черного кофе утром не повредит. Другое дело его сладкие варианты — латте и капучино, наполненные сиропами и взбитыми сливками. Эти напитки способствуют повышению уровня сахара в крови, увеличению веса и воспалению.

Фасованные соки

Магазинные фруктовые соки часто содержат концентрированный сахар и не имеют клетчатки. Отсутствие клетчатки означает, что сахар в соке быстрее всасывается в кровь, что приводит к моментальному скачку уровня сахара в крови.

 

Не только алкоголь — пять привычных напитков, которые с утра приводят к воспалению - фото 1
Фото: everydayhealth.com

Спортивные напитки

Эти напитки разработаны для пополнения электролитов, утраченных при интенсивных физических упражнениях. Для обычного человека, особенно утром, они могут оказаться вредными. Высокое содержание сахара приводит к быстрому скачку энергии с последующим откатом.

Газированные сладкие напитки

Сочетание высокого содержания сахара и искусственных добавок может со временем повлечь за собой значительные проблемы со здоровьем, в частности повышенный риск метаболического синдрома и резистентности к инсулину.

Магазинные смузи

Часто в них добавляют сахар и консерванты, что сводит на нет пользу фруктов и овощей, из которых они сделаны. Такие смузи могут привести к скачкам уровня сахара в крови с последующим падением, которое оставляет человека вялым.

Ранее мы писали, какие напитки вызывают большое количество прыщей на лице. Также гинеколог рассказала, от каких напитков женщинам следует воздержаться в критические дни.

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