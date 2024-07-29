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Не выдержат почки — когда вредно пить обычную воду

29 июля 2024 01:00
Александр Мунтян - Редактор
Когда становится вредно пить обычную воду — ответ диетолога
Женщина пьет воду. Фото: healthshots.com
Александр Мунтян - Редактор

Недостаток воды может привести к замедлению метаболизма, что спровоцирует набор веса и появление болезней пищеварительной, кровеносной и нервной систем. Но если сильно превысить суточную норму воды, то и это будет иметь негативные последствия для организма человека.

Об этом писал BB News.

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Чрезмерное количество воды дополнительно нагружает почки, которым приходится больше фильтровать жидкости. Также, если регулярно превышать норму, может увеличиться объем циркулирующей крови, из-за чего повысится артериальное давление. Поэтому особенно внимательно относиться к количеству выпитой воды нужно людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, почечной недостаточностью и сахарным диабетом.

Потеря полезных микроэлементов

Если воды очень много в организме, то она вымывает важные минералы. Об этом следует помнить тем, кто при интенсивной физической активности теряет полезные микроэлементы вместе с потом. Именно поэтому профессиональные спортсмены потребляют напитки с электролитами, восстанавливающими водно-солевой баланс.

 

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Фото: medicalnewstoday.com

Ежедневная норма воды

Ежедневная норма определяется из расчета 30 мл воды на килограмм веса. Однако пить более трех литров нежелательно. Ведь дневная норма питья находится в зависимости от погодных условий, температурного режима и интенсивности физической активности. Чем больше потоотделение в течение дня, тем выше необходимость заполнения жидкости в организме.

Литр воды, выпитый за раз, не принесет много пользы. Лучше всего восполнять водный запас небольшими объемами в течение дня. Хорошая привычка — выпивать стакан воды утром после пробуждения, потому что ночью организм активно фильтрует и теряет воду.

В течение дня человек получает около половины нормы жидкости из напитков, супов, овощей и фруктов. Об этом следует помнить при расчете необходимого количества воды.

Ранее ученые предупредили о вреде энергетиков для психики молодежи. Также мы писали, что в Британии синтезировали алкоголь, никогда не вызывающий похмелья.

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