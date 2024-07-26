Як через стрес у людини може розвинутися рак — відповідь вчених

Стрес на роботі. Фото: betterup.com

Сьогодні фактичні докази далекі від переконливих. Проте з урахуванням очікуваного зростання кількості хворих на рак до 2030 року на третину, деякі експерти з онкозахворювань кажуть, що нові докази зв'язку стресу з раком їх не здивують.

Про це написав Daily Mail.

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Зв'язок раку зі стресом

"Стрес дійсно сприяє як виникненню раку, так і його поширенню, коли людина вже захворіла. Стрес — сприятливий фактор, а не обов’язково пряма причина", — зазначила професорка Брайтонського університету Мелані Флінт, яка вивчає вплив гормонів стресу на рак.

Дослідження 10 000 жінок у Фінляндії, за яким спостерігали протягом 15 років, показало, що ті, хто пережив важку втрату, мали більше шансів захворіти на рак грудей протягом п’яти років.

Вплив стресу на робочому місці пов’язаний із більшим ризиком раку передміхурової залози у чоловіків до 65 років та раку молочної залози у жінок.

"Стресове життя може бути пов’язане з багатьма іншими факторами ризику розвитку раку, такими як куріння, надмірне вживання алкоголю, гіподинамія та нездорове харчування, тому важко розрізнити ці фактори", — підкреслив професор Інституту дослідження раку Тревор Грем.

Фото: silkelessner.com

Роль гормону стресу

"Стрес викликає вивільнення гормону стресу — кортизолу. А кортизол може пригнічувати імунну систему", — каже Мелані Флінт.

Вчені також спробували імітувати вплив стресу на клітини в лабораторії, який показав, що він пошкоджує ДНК та викликає зміни в клітинах. Якщо їм дозволити розмножуватися, то вони можуть перетворитися на рак. Але стрес важко змоделювати, тому це не може бути 100% показником того, що насправді відбувається в людському тілі.

Хоча є помітний виняток. Люди зі спадковими генетичними мутаціями, через які вони вже піддаються підвищеному ризику захворювання на рак, можуть бути більш вразливими до наслідків стресу.

Існують також деякі обмежені докази, що стрес може опосередковано збільшити ризик розвитку раку, викликаючи спалах вірусу папіломи людини, який пов’язаний з раком шийки матки.

Вагоміші докази свідчать, що стрес цілком може відігравати роль у поширенні раку після того, як він уже розвинувся.

"Є докази того, що при раку молочної залози тривога та депресія підвищують ризик рецидиву та смертності. Про це повідомляють все більше досліджень, і цього не можна ігнорувати", — розповів професор Університету Редінга Назанін Дерахшан.

Раніше ми писали, в яких продуктах міститься харчова добавка, що може викликати рак. Також повідомлялося, що найпопулярніший замінник цукру, можливо, викликає рак.