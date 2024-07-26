Как из-за стресса у человека может развиться рак — ответ ученых

Стресс на работе. Фото: betterup.com

Сегодня фактические доказательства далеки от убедительных. Однако с учетом ожидаемого роста количества заболевших раком до 2030 года на треть, некоторые эксперты онкозаболеваний говорят, что новые доказательства связи стресса с раком их не удивят.

Об этом пишет Daily Mail.

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Связь рака со стрессом

"Стресс действительно способствует как возникновению рака, так и его распространению, когда человек уже заболел. Стресс — благоприятный фактор, а не обязательно прямая причина", — отметила профессор Брайтонского университета Мелани Флинт, изучающая влияние гормонов стресса на рак.

Исследование 10 000 женщин в Финляндии, за которым наблюдали в течение 15 лет, показало, что те, кто пережил тяжелую потерю, имели больше шансов заболеть раком груди в течение пяти лет.

Влияние стресса на рабочем месте связано с большим риском рака предстательной железы у мужчин до 65 лет и рака молочной железы у женщин.

"Стрессовая жизнь может быть связана со многими другими факторами риска развития рака, такими как курение, чрезмерное употребление алкоголя, гиподинамия и нездоровое питание, поэтому трудно различить эти факторы", — подчеркнул профессор Института исследования рака Тревор Грэм.

Фото: silkelessner.com

Роль гормона стресса

"Стресс вызывает высвобождение гормона стресса — кортизола. А кортизол может подавлять иммунную систему", — говорит Мелани Флинт.

Ученые также попытались имитировать влияние стресса на клетки в лаборатории, который показал, что он повреждает ДНК и вызывает изменения в клетках. Если позволить им размножаться, то они могут превратиться в рак. Но стресс трудно смоделировать, поэтому это не может быть 100% показателем того, что происходит в человеческом теле.

Хотя есть заметное исключение. Люди с наследственными генетическими мутациями, из-за которых они уже подвержены повышенному риску заболевания раком, могут быть более уязвимы к последствиям стресса.

Существуют также некоторые ограниченные доказательства, что стресс может косвенно увеличить риск развития рака, вызывая вспышку вируса папилломы человека, связанную с раком шейки матки.

Более весомые доказательства свидетельствуют, что стресс вполне может играть роль в распространении рака после того, как он уже развился.

"Есть доказательства того, что при раке молочной железы тревога и депрессия повышают риск рецидива и смертности. Об этом сообщают все больше исследований, и этого нельзя игнорировать", — рассказал профессор Университета Рединга Назанин Дерахшан.

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